Promovisana nova knjiga Mihajla Orlovića

Književnik Mihajlo Orlović objavio je novu knjigu "Ničija kuća", koja je promovisana u Višegradu.

Knjiga govori o četveročlanoj porodici koja se bez kuće i novca našla na ulici u poratnom vremenu 90-tih.

Јunacima romana događaju se gotovo nevjerovatne stvari, koje postaju sastavni dio njihovog života i na koje se moraju naviknuti da bi opstali.

“Nadam se da će ovaj roman, koji je imao dosta problema dok je ugledao svjetlo dana, naići na dobre čitaoce. Kad kažem da je roman imao problema, jer obrađuje zanimljivu temu koja je bila problem stotina hiljada ljudi sa ovoga područja koji su 1995. godine lutali po ovom bijelom svijetu tražeći krov. Iako je smješten u to vrijeme ovaj roman on i danas traje ne postoji vrijeme za ovaj roman, mada je u mojoj glavi bio smješten u taj period, ai on i danas traje”, rekao je Orlović.

