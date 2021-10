Promovisana trilogija "Brda od pelina" Jasenke Lalović

U Andrićgradu je večeras promovisana trilogija "Brda od pelina" autorke Jasenke Lalović, koju čine knjige "S one bande moje gore", "S ove bande moje gore" i "Kastigulja".

Knjige prate sudbinu i ulogu žene u crnogorskom društvu sa svim običajnim, jezičkim i kulturološkim raznolikostima u periodu od kraja 19. vijeka do kapitulacije Italije u Drugom svjetskom ratu.

Lalovićeva je rekla novinarima da je trilogija "Brda od pelina" tematski vezana za Crnu Goru i period pred početak i kraj Drugog svjetskog rata.

"Bavila sam se tim periodom zato što smatrala da su to poslednja uporišta koja nam govore o tradicionalnoj ženi tog prostora koji ne volim da vežem za crnogorski prostor, već smatram da je to šire dinarski prostor. 'Brda pelina' sam dugovala svojoj rodnoj grudi s obzirom da živim u Beogradu i to je nastalo u jednom nedostajanju", istakla je Lalovićeva.