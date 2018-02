Promovisani knjiga i film o stradanju Srba u BiH

ISTOČNO SARAJEVO - Knjiga i film "Dušu nisu ubili" autora Mire Lolić Močević, koji svjedoče o stradanju Srba tokom 20. vijeka na prostoru BiH, promovisani su večeras u Istočnom Sarajevu.

Ovaj projekat sastoji se od istoimenog dokumentarnog filma koji je nastao u produkciji RTRS-a, knjige svjedočenja "Dušu nisu ubili" u kojoj sabrana svjedočenja 59 očevidaca ili potomaka stradalnika o onome što se njihovim porodicama dešavalo, te istoriografske monografije "Zatiranje Srba u BiH u 20. vijeku" autora Drage Mastilovića.

Močevićeva je novinarima uoči promocije rekla da je osnovni cilj projekta "nezaborav", odnosno da buduće generacije na jednom mjestu imaju sačinjenu sintezu onoga što se srpskom narodu dešavalo na prostoru BiH tokom 20. vijeka.

"Filmovi i knjige su prevedeni ili je prevod u toku na engleski, njemački, francuski i ruski jezik, tako da ćemo i svijetu moći pokazati šta se srpskom narodu dešavalo tokom 20. vijeka jer kao što je jedan moj sagovornik rekao `nema naroda u Evropi koji je tri puta stradao na takve načine kao što je to slučaj sa Srbima u BiH`", naglasila je Močevićeva.

Ona je pojasnila da je tokom svog rada prikupljala i svjedočenja porodica koje su stradale tokom sva tri rata u 20. vijeku.

"To je bio jedan od faktora koji je povezivao sve te porodice jer smo mi njih pitali `šta je to što se dešava u Prvom, Drugom svjetskom ratu i u ovom zadnjem`, i ono što je, nažalost, zajedničko svima jeste to da su sve te porodice stradale u sva tri rata", dodala je Močevićeva.

Ona je dodala da je nevjerovatno da postoje gradovi u kojima su iste srpske porodice stradale od istih izvršilaca tri puta.

"Ono što je zajedničko svim mojim sagovornicima jeste i to što su rekli da, nažalost, nema pravde za Srbe žrtve u BiH, i to je ono što bi trebalo da zabrine svu demokratsku i pravnu javnost koje bi time trebalo da se pozabave jer još nema presuda počiniocima stravičnih zločina nad Srbima", rekla je Močevićeva.

Prema njenim riječima, u Posavini je silovano dijete od devet i po godina, a silovatelj još nije kažnjen, naglasivši da su se stravični zločini dogodili i u nekim drugim dijelovima BiH, kao što su Srebrenica i Sarajevo.

"Sarajevo je grad u kome su Srbi bili većina do `41. godine, a danas u Sarajevu nema ni 2.000 Srba", dodala je Močevićeva.

Dokumentarni film rađen je u koprodukciji RTRS-a i Udruženja "Srpsko-ruski most" pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, a knjige su objavljene pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Srbije i uz svesrdnu podršku u izradi filma VDH grupe iz Minhena.

Promocija knjige i filma "Dušu nisu ubili" održana je u organizaciji Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo i Matične biblioteke Istočno Sarajevo.