Promovisani romani Vlade Arsića "14:14" i "osinje gnezdo"

U zvorničkoj Narodnoj biblioteci i muzejskoj zbirci predstavljena su večeras dva romana "14:14" (Voz je kasnio dva minuta. Istina duže od pola veka) i "Osinje gnezdo", književnika Vlade Arsića iz Beograda.

Arsić je rekao Srni da ga čitalačka publika u Republici Srpskoj i Srbiji prepoznaje po dva potpuno različita žanra, odnosno po temama koje obrađuje u svojim knjigama.

"Jedan dio tema je zaista nešto što ne volim da radim, ali ipak to zaista radim sa mukom", rekao je Arsić i dodao da su, s druge strane, te knjige možda čak i vrednije jer je riječ o knjigama koje se bave socijalno odgovornim temama, prije svega, kad je riječ o bezbjednosti djece.

Podsjetivši da se knjige iz tog opusa bave problemom narkomanije, trgovine ljudima i problemom pedofilije, odnosno internet predatora, Arsić je rekao da se mogu napisati sabrana djela o prijetnjama djeci sa kojima se mogu susresti na svom putu od rođenja do zrelosti.

Arsić je pojasnio da su to razne sekte, kladionice, vršnjačka nasilja, porodična nasilja i drugo i naglasio da to ne voli da radi i piše, koliko da se sreće sa roditeljima koji su bili u situaciji da su na ovaj ili onaj način izgubili svoje dijete, jer su to užasni susreti koje zaista lično doživljava.

"Ono u istinu što vilim da radime jeste 'prekopavanje' po arhivama i izvlačenje na svjetlost dana nekih istorijskih događaja koji su ostali potpuno zatureni u kolektivnoj svijesti i to, prije svega, što je nekom u određenom trenutku bilo u interesu da to nikada ne izađe u javnost", naveo je Arsić.

Prema njegovim riječima, upravo o tome govori posljednja knjiga "14:14" o gradu Smederevu koji je četiri godine prije Hirošime i Nagasakija doživo eksploziju jačine atomske bombe, u kojoj su od 2.398 kuća, zgrada, ustanova, vjerskih i drugih objekata, ostala neoštećeno svega 24 objekta, odnosno jedan odsto.

"Broj žrtva od te eksplozije smanjivao se tokom decenija - od prvobitne informacije koju je njemačka komanda iz Beča poslala Rajhu da je u eksploziji stradalo 12 Nijemaca i 4.000 civila, dok je kasnije taj broj pao na 2.500. Tako je bilo decenijama, da bi se u zadnjih dvadesetak godina govorilo da je bilo svega 700 žrtava, koliko je sahranjeno na starom smederevskom groblju", naveo je Arsić.

On je dodao da to znači da broj žrtava nikada nije utvrđen, niti je utvrđen razlog eksplozije, a najvjerovatnije je da je bila izazavana komunističkom diverzijom.

"Vjerujem da u tom trenutku niko nije išao da bi stradali civili, već jednostavno nisu imali predstavu koliko će ta eksplozija da izazove kolateralne štete, kako se to danas naziva", rekao je Arsić.

Arsić je istakao da o ovom događaju izvan Smedereva nikad niko nije čuo do izlaska ove knjige, koja je prvo literarno štivo koje se bavi ovom temom.

"Druga knjiga 'Osinje gnezdo', koja je izašla u vrijeme virusa korona, izazvala je neuporedivo više pažnje, prije svega, medija jer je riječ o romanu u kojem tvrdim da mošti Svetog Save nisu, niti su mogle da budu uništene, da i sada postoje i da se čeka dan kada će izaći na svjetlost dana", naveo je Arsić.

Pretpostavljajući da to u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nije tajna, Arsić je rekao da postoje neki razlozi zašto to u ovom trenutku nije poželjno da se otkrije.

Direktor Narodne biblioteke i muzejske zbirke Nega Stjepanović rekla je da ove godine ova ustanova obilježava jubilej - 75 godina rada i postojanja.

"Taj jubilej obilježavamo na razne načine - programima za djecu, raznim radionicama različitih sadržaja, održanim Festivalom humora i satire, te promocijama knjiga, dok je i ova večerašnja još jedna u nizu aktivnosti koje ova ustanova organizuje za sugrađane", rekla je Stjepanovićeva.