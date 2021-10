Promovisani zbornici o Jasenovcu i zločinima NDH

BEOGRAD- Zbornik sedme međunarodne konferencija o Jasenovcu i Zbornik o zločinima Nezavisne Države Hrvatske (NDH) u Glamoču, Grahovu, Livnu, Duvnu i Kupresu imaju dragocjenu dokumentarnu vrijednost, jer su bazirani na svjedočenjima preživjelih logoraša i potomaka žrtava, istaknuto je na današnjoj promociji u Beogradu koju je organizovalo Udruženje "Jasenovac - Donja Gradina".

Promociji u Domu Vojske prisustvovali su Njegovo preosveštenstvo episkop Justin kao izaslanik Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i predstavnik Ambasade Rusije u Beogradu Andrej Buvarov. Govoreći o zbornicima, osnivač i počasni predsjednik Udruženja "Jasenovac - Donja Gradina" Vladimir Lukić ocijenio je da je autentičnost građe njihova osnovna vrijednost, ali i da je veoma važno što su njima obuhvaćeni radovi izuzetnih stručnjaka.

"Zbornike smo štampali na srpskom i engleskom jeziku, što je značajno jer svijet treba da zna istinu o stradanjima Srba u NDH i o svim stratištima koja ne smiju da budu zaboravljena, niti izmještena, za šta se neki zalažu", rekao je Lukić, koji je svojevremeno bio premijer Republike Srpske. On je istakao da svako stratište mora biti obilježeno i snimljeno i na svakom treba istaći ko je ubijen i ko je pobio nevine ljude.

"To je jedini put do istine za koju se naše udruženje bori od osnivanja. Ne smijemo upadati u zamke, jer i ljudi iz srpskog naroda koji su na odgovornim funkcijama umanjuju broj žrtava. To je rabota protiv svog naroda i mučenika koji su stradali", ukazao je Lukić.

Predsjednik Udruženja "Jasenovac - Donja Gradina" Saša Aćić objasnio je da zbornik radova sa sedme međunarodne konferencije o Jasenovcu sadrži više od 30 naučnih radova ljudi koji su svoj stručni i radni vijek posvetili fenomenu Jasenovca i Donje Gradine.

"Tu se nalaze i svjedočenja preživjelih logoraša i njihovih potomaka. Suština ovoga je istina o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu koji je počinila NDH, ali i u razvijanju kulture sjećanja našeg naroda o onome što se desilo prije skoro 80 godina", rekao je Aćić.

Govoreći o zborniku radova sa prvog okruglog stola o zločinima NDH na prostoru Glamoča, Grahova, Livna, Duvna i Kupresa, Aćić je istakao da svjedočenja, saopštenja i dokumenti o tim zlodjelima pokazuju da su zločini počinjeni i na prostorima koji ranije nisu bili eksponirani.

"U želji da rasvijetlimo zločine NDH u tim opštinama mi smo organizovali okrugli sto. Okupili smo stručne ljude, a oni su prikupili svjedočenja i objavili radove u našem zborniku koji je doprinio širenju istine o zločinima na prostoru Glamoča, Grahova, Livna, Duvna i Kupresa", rekao je Aćić.

Udruženje je promovisalo i brošuru "Demografski problemi Republike Srpske" o kojoj je govorio potpredsjednik udruženja Slavoljub Lukić.

Današnjoj promociji izdanja Udruženja "Jasenovac- DonjaGradina" prisustvovali su i nekadašnji premijer Srbije Nikola Šainović i bivši ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije Vladislav Jovanović.