Prva knjiga Jelene Vujanović: Povezanost i nostalgija za Unom su posebne

BANJALUKA - U susret "Prolećnim Brankovim danima 2021" u izdanju "Brankovog kola" pojaviće se pjesnički prvenac "Ma nije mi ništa" Jelene Vujanović, mlade pjesnikinje rodom iz Novog Grada. Knjige mladih autora najavljene za "Prolećne Brankove dane 2021", koji će se održati od 15. do 28. marta, biće štampane u znaku obilježavanja 197. rođendana Aleksija (Branka) Radičevića. Nakon promocije u okviru "Prolećnih Brankovih dana", knjiga "Ma nije mi ništa" će biti promovisana i u nekoliko gradova Republike Srpske i Srbije.

Nenad Grujičić, direktor "Brankovog kola", inače pjesnik čija su djela prevođena na 30 jezika, kaže da u ovoj zbirci pjesama imponuje iskrenost koja vodi do tačke žrtvovanja.

"U knjizi 'Ma nije mi ništa' Jelene Vujanović osećamo i Desanku i Erića, i narodnu lirsku strunu, pomalo i epsku. A prva knjiga uvek je i radost i rana, kao prvo dete, a od prvenca zavisi puno toga", rekao je Grujičić.

Autorka knjige Jelena Vujanović rekla je za "Nezavisne" kako joj izuzetno znači to što je baš "Brankovo kolo" objavilo njen pjesnički prvenac.

"U vrijeme hiperprodukcije knjiga, čiji značaj traje koliko i značaj nekog ljetnog muzičkog hita, za mene je velika stvar da je iza mog rada stala kulturna institucija kakva je 'Brankovo kolo'. Moje pjesme su dosad preko interneta nalazile svoj put do čitalaca i njihovih srca, ali mi je želja bila da neki autoritet u toj oblasti kaže vrijedi li da se to smjesti među korice", objasnila je Vujanovićeva.

Ona je dodala da se kroz njenu knjigu primjetno proteže motiv nostalgije za Novim Gradom i predivnom rijekom Unom koja krasi taj grad.

"Ima jedna moja strofa koja kaže 'Mala si tvrđava u svakom od nas, što luta kroz svjetsku džunglu i stepu. Ne bježimo od tebe, već tražimo sebe noseći parče keja u džepu'. Svi koji su imali tu sreću da se rode kraj Une i da na tom keju ostave pokoju uspomenu znaju kakva je to posebna povezanost i nostalgija i nije ni čudo što se ona proteže kroz moje pjesme. Zato sam posebno zabrinuta zbog priče o odlaganju radioaktivnog otpada kraj Une, o kojoj vaši čitaoci sigurno već dosta znaju, i nadam se da će se to riješiti na najbolji način za Unu i ljude koji žive u tom kraju", zaključila je Vujanovićeva.

Nenad Grujičić je o knjizi još dodao da vjera u poeziju i pjesnički govor čine glavni stub ove knjige.

"Ima nešto muško u ovoj ženskoj glavi, nešto što sve vreme iritira poziciju pesničkog subjekta, ali i nas koji čitamo i slušamo ove pesme, i preispituje uvide u takvu poetičku paradigmu. Ima nešto lutalačko i boemsko u ovoj poeziji, nešto adolescentsko, nešto što od samog starta ovoj autorki daje poetičku pretpostavku kakav bi to trebalo da bude pesnički svet i kakvi su to pesnici - ljudi na ovome svetu, ima li zaista boema danas, ili je to sve skupa nešto sasvim drugo, neka nova vremena", kazao je Grujičić.

Jelena Vujanović rođena je 25. maja 1993. godine u Novom Gradu u Republici Srpskoj. Tu je završila osnovnu školu i gimnaziju, a trenutno pohađa doktorske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.