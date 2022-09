Putopisac Viktor Lazić poklonio biblioteci 300 knjiga

​Srpski književnik i putopisac Viktor Lazić iz Beograda posjetio je sinoć Narodnu biblioteku Sokolac i ovoj ustanovi poklonio 300 knjiga različitih žanrova i više CD-ova koji će, prema njegovoj želji, biti uručeni čitaocima, izjavila je Srni direktor Biblioteke Božica Janković.

Ona je zahvalila za vrijedan poklon poznatom putopiscu i osnivaču Udruženja za kulturu, umjetnost i međunarodnu saradnju "Adligat", kao i načelniku opštine Sokolac Milovanu Bjelici, koji je uputio zahtjev vlasniku Biblioteke "Lazić" da pokloni jedan broj knjiga sokolačkoj biblioteci.

Jankovićeva je naglasila da će Narodna biblioteka Sokolac organizovati gostovanje Viktora Lazića, kada on za to bude imao vremena, da posjetiocima ove ustanove govori o svojim posjetama u 100 zemalja u svijetu, te predstavi svoj način rada na bogaćenju i očuvanju srpske kulture, za što je do sada dobio više nagrada i priznanja.

Lazić je rekao novinarima da je oduševljen gestom načelnika opštine Sokolac koji se na ovaj način zalaže da biblioteka obezbijedi što više knjiga za svoje čitaoce.

On je istakao da je ova posjeta sa poklon knjigama samo početak jedne nove saradnje, te najavio još donacija ovog tipa Narodnoj bibliteci Sokolac.

Viktor Lazić srpski književnik i advokat, poliglota i jedan od najznačajnijih srpskih putopisaca, osim udruženja "Adligat", osnovao je i Muzej srpske književnosti, Muzej knjiga i putovanja, te na svojim putovanjima održao niz predavanja i izložbi o Srbiji i knjigama, od Vladivostoka i Londona do Teherana i Džakarte.