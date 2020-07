Raspisan konkurs za "Satira fest 2020"

BIJELJINA - Upravni odbor Beogradskog aforističarskog kruga raspisao je konkurs za učešće na 18. Međunarodnom festivalu humora i satire "Satira fest 2020", koji će biti održan u Beogradu do kraja godine.

Konkurs je otvoren do 15. septembra, a autori iz Srbije i inostranstva mogu slati svoje radove na mejl satirafest@gmail.com.

Radovi treba da budu potpisani imenom i prezimenom, uz navođenje podataka za kontakt, uz obaveznu adresu elektronske pošte i broj telefona.

Na konkurs se može slati do 30 aforizama, do tri satirične priče i do tri satirične pjesme.

Razmatraće se isključivo objavljeni i neobjavljeni satirični radovi nastali poslije prošlogodišnjeg "Satira festa", održanog 22. oktobra.

Jedan autor može da učestvuje u sve tri kategorije.

Umjetnički savjet manifestacije i selektor festivala izabraće radove, proglasiti pobjednike i odrediti učesnike na književnoj večeri "Satira festa".

Autoru najboljeg aforizma, izgovorenog na manifestaciji, pripašće tradicionalna nagrada "Vuk Gligorijević".

Za najbolju pjesmu dodjeljuje se priznanje "Rastko Zakić", a nagradu će ponijeti i autor najbolje satirične priče.

Selektor "Satira festa 2020" je satiričar Mitar Đerić Laki.

Iz organizacionog odbora pozivaju pojedince, redakcije, izdavačke kuće i institucije da do 25. septembra, na mejl satirafest@gmail.com predlože autore i obrazlože prijedloge za nagradu "Satira festa" za ukupan doprinos satiri.

Zaslužnim autorima i prevodiocima iz inostranstva biće dodijeljeno priznanje "Zlatni krug", za afirmaciju satire u svijetu.

Po peti put biće dodijeljena nagrada za "Satiričnu hrabrost",a po treći put priznanje "Nikola Otaš", za ukupan doprinos satiričnoj karikaturi, koje dodjeljuju Udruženje karikaturista Srbije FECO i Beogradski aforističarski krug.