Raspisan konkurs za Zbornik poezije i kratke proze "Rukopisi 47"

PANČEVO - Dom omladine Pančevo je raspisao konkurs za Zbornik poezije i kratke proze mladih sa prostora bivše Jugoslavije "Rukopisi 47".

Pravo učešća imaju svi autori između 15 i 30 godina starosti koji pišu na nekom od jezika sa prostora bivše Jugoslavije, kao i na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

"Na konkursu se može učestvovati sa poezijom i/ili kratkom prozom. Svaki autor može da pošalje do tri pesme i/ili do tri kratke priče, pesme dužine do dve, a priče do tri kucane strane (maksimalna dužina priče je 7000 karaktera sa proredima, veličina fonta 12), potpisane punim imenom i prezimenom, godinom rođenja, adresom stanovanja (državljanstvom u slučaju da autor živi u inostranstvu), brojem telefona i i-mejlom", saopšteno je iz Doma omladine Pančevo.

Radove treba slati na e-mail adresu [email protected] sa naznakom "za Rukopise 47", a konkurs je otvoren do 15. februara.

"'Rukopisi 47" izaći će iz štampe početkom maja tekuće godine, a datum promocije odnosno trodnevni festival biće naknadno saopšten", dodali su iz Doma omladine Pančevo.

"Rukopisi" izlaze u Pančevu od 1976. godine, a pokrenuo ih je pančevački književnik i gimanzijski profesor Momčilo Paraušić s namjerom da okuplja mlade, talentovane Pančevce i pruži im priliku da objave svoje radove.

Prvobitne brojeve štampali su Udruženje književnika Pančeva i novinski list "Pančevac", a zatim je izdavač postao Dom omladine Pančevo, koji i danas neguje ovu tradiciju dugu 45. godina.

Dodatne informacije o konkursu "Rukopisi 47" moguće je pronaći na sajtu Doma omladine Pančeva www.domomladinepancevo.rs kao i na zvaničnim Facebook i Instagram nalozima.

