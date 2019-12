Roman "Bljesak" - priča o ratu, stradanju i dostojanstvu

U Banjaluci je sinoć promovisan roman "Bljesak" Željka Mandića koji govori o ratu u Zapadnoj Slavoniji.

Mandić je rekao da je ovo antiratni roman koji "više govori o nama nego o drugoj strani".

"To je priča o junaku koji proživljava taj rat i kroz svoje lične tragedije i dileme pokušava da iz njega izađe kao čovjek i da se od onoga sa čim je suočen u ratu i stradanju izdigne riješen svih moralnih dilema, spreman da nastavi život", rekao je Mandić novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, čitalac romana bi trebalo da se "prebaci" u vrijeme rata da bi osjetio kako je tada živio čovjek oko koga su padala granate i "zviždali" meci, koji je razočaran napuštao Zapadnu Slavoniju i nije znao kuda dalje.

Mandić je rekao da se ponosi Krajišnicima, koji nisu više oni ljudi koji su napuštali Zapadnu Slavoniju izgubljenog pogleda, pokušavajući porodicama da nađu sigurnost.

"Danas su to ljudi koji su vratili identitet, a time i sebe. Više to nisu ona uplakana djeca iz kolona, već su to danas doktori, profesori, vrhunski sportisti koji su nastavili tradiciju koju vuku iz slavne krajiške prošlosti. To je prošlost Nikole Tesle koji je rođen u Lici, Milutina Milankovića rođenog u Dalju, Smilje Avramov, patrijarha Pavla", istako je Mandić.

On je dodao da Krajišnici nisu obrukali temelje koji su postavili velikani iz cijele Krajine.

Mandić je naveo da neki ljudi smatraju da je Krajina "teška tema", ali to je odavno prestala da bude.

On kaže da su Krajišnici vratili dostojanstvo i da za njima ne treba plakati već im omogućiti da se uklope u svakodnevni život i Srpske i Srbije, a oni su dokazali da to mogu.

"Bljesak" postavlja vremensku sponu između stradanja Srba u Zapadnoj Slavoniji tokom Drugog svjetskog rata i 1. maja 1995. godine, odnosno vojno-policijske akcije Hrvatske na srpske opštine Zapadne Slavonije koje su bile pod zaštitom UN.

Kroz priču o glavnom junaku, Draganu Markoviću, roman govori o ponovljenom zločinu, izdaji, ali i o iskušenjima i dilemama čovjeka u ratu.

Recenzenti romana "Bljesak" su Berislav Blagojević i Slobodan Nagradić, a izdavač Krajiški kulturni centar "Sveti Sava" iz Banjaluke.