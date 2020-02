Roman "Mulat albino komarac" predstavljen Trebinjcima

TREBINJE - Roman autora Steve Grabovca "Mulat albino komarac", koji je ove godine ušao je u najuži izbor među pet romana za NIN-ovu nagradu, promovisan je u Narodnoj biblioteci u Trebinju.

Grabovac je rekao da je ovo priča o jednoj izgubljenoj generaciji i tinejdžerima koje je odnio vihor rata, a potom i život bez nade u postratnom društvu.

"To je generacijski i roman o odrastanju, koji zbog posebnih okolnosti odrastanja nehotično postaje i antiratni roman", naveo je Grabovac.

On je dodao da je ovo priča o gubitku i pokušaju pronalaženja samog sebe.

"Svi ti likovi su marginalci, koji žive od danas do sutra, povezani zajedničkim preživljavanjem u malim sredinama, u kojima polako život nestaje. Pokušavaju da se snađu u tim okolnostima, tragaju za životom, za zabavom, za bilo čim, ni oni ne znaju za čim tragaju, a život im se polako pretvara u apatiju. Mada ne mislim da je ovo pesimističan roman, želio sam sve da prikažem kao jednu vrstu slavljenja života", dodao je Grabovac.

Boris Maksimović iz izdavačke kuće "Imprimatur", koja je objavila ovaj roman, rekao je da su ga na saradnju sa piscem u prvom redu podstakle njegove priče.

"Ali, umjesto priča, prije oko pola godine dobio sam roman u rukopisu. Roman koji me je na neki način i šokirao. Prije svega radi se o snažnom, potresnom, moderno napisanom romanu, koji drži pažnju. Osjećao sam se kao da me je grom udario kada sam ga pročitao. Nisam imao nikakvu dilemu - znao sam da je to knjiga koja ima potencijal da se za nju čuje", istakao je Maksimović.