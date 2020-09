Roman "Što na podu spavaš" Darka Cvijetića promovisan u Banskom dvoru

BANJALUKA - Roman "Što na podu spavaš" književnika Darka Cvijetića promovisan je u Koncertnoj dvorani Banskog dvora, a promocija je održana uz primjenu svih propisanih mjera i preporuka nadležnih organa.

S autorom knjige o novom romanu razgovarao je Stevo Grabovac.

Književnik je istakao da mu je velika čast što je gost u Banjaluci te da je ovo bila prva promocija knjige zbog globalne situacije uzrokovane virusom korona.

"Nije se mogla niti jedanput organizirati promocija, tako da je ovo zapravo prvi put da se knjiga pojavljuje sa mnom u javnosti. Knjiga se dosta dobro prodaje, koliko ja imam saznanja, što znači da ona ima neki svoj život koji je potpuno neovisan o meni i očito je da 'Schindlerov lift' vuče i ovu drugu knjigu", rekao je Cvijetić.

Autor dodaje da je knjiga "Što spavaš na podu" kvazibiografija i da bi se u nekim domenima mogla nazvati biografijom.

"To je biografija moje porodice, familije, obitelji. Međutim, kao i kod 'Schindlerovog lifta', radi se o spoju fikcije i fakcije, koji se na puno tačaka dodiruju i odbijaju jedno od drugog, tako da se zapravo dobija jedan konglomerat koji je na neki način hronika raspada jedne porodice unutar bivše zemlje", istakao je Cvijetić.

Komentarišući trenutnu situaciju s pandemijom virusa korona, ovaj književnik ističe da smo periode izolacije i karantina provodili uz knjige, ali da to ne znači nužno da ćemo iz ove situacije izaći pametniji i više ulagati u književnost.

"Silno bih to volio, ali plašim se da mi imamo jedan mentalitetski talog, zbog kojeg se plašim da nas ne bi mogli ni puškom natjerati da čitamo. To znači da tu paradigmu čitanja treba mijenjati u nekim strategijskim tačkama, u samoj kulturnoj politici trebalo bi se puno toga promijeniti da bi zapravo ljudi počeli knjigu da doživljavaju kao dio svoje intimnosti i dio svoga tijela. A korona je samo ogoljela stvarno stanje stvari i onda kada ste sami sa sobom nemate potrebu da čitate i to je jedno katastrofalno podvlačenje crte", zaključio je Cvijetić.

Darko Cvijetić rođen je 11. januara 1968. godine u mjestu Ljubija Rudnik. Reditelj je i dramaturg u Pozorištu Prijedor. Od 2013. godine uređuje književni blog "Hypomnemata". Objavio je desetak knjiga poezije, knjigu priča i roman "Schindlerov lift", za koji je nagrađen nagradama "Kočićevo pero" i "Fric".