Roman o Banjaluci pred Banjalučanima

BANJALUKA - Roman "Ogledalo za krletku" književnika Amira Alagića, rođenog u Banjaluci, a koji već godinama živi u Puli, biće predstavljen u Vijećnici Banskog dvora u utorak, 11. aprila, u 19 časova.

Promociju organizuje Udruženje za promociju i popularizaciju književnosti "Imperativ", a kako je saopšteno iz ovog udruženja, Alagićev najnoviji roman poetskog naslova, te često i takve struktu-re, svojevrsno je "ljubavno pismo" njegovom ro-dnom gradu, Banjaluci.

"Književna kritika kaže da je Alagić napisao dobar i zanimljiv roman u kojem ne samo da živi i diše nekadašnja Banjaluka (i ta njezina sela, kako je-dna pjesma kaže), već je i ponuđena priča potenci-jalno zanimljiva kako ljubiteljima trilera, tako i onim zahtjevnijim čitaocima koji na temelju izne-sene priče i te kako mogu raspravljati o tome što je istina, a šta privid, kakav je smisao života, kako nas i gdje to bacaju vjetrovi sudbine. Knjiga 'Ogle-dalo za krletku' odnijela je prvo mjesto u tradici-onalnom 'Večernjakovom' izboru za najbolje do-maće romane u protekloj godini", saopšteno je iz "Imperativa". Sam autor kaže da se mirne duše može reći da je Banjaluka glavni lik ili barem je-dan od važnijih motiva, ali da ovaj roman zapravo nema nikakve veze sa zavičajnošću i značenjski nadilazi okvire jednog jedinog i samo tog grada.

"Priča je to o porazu i gubitku, o nestalnosti sjećanja i postojanosti zaborava, o nestajanju i o koječemu što uz to nestajanje ide, a nije Banjaluka jedini grad i nisu njezini stanovnici jedini ljudi kojima se to dogodilo. U Banjaluku danas odlazim kao na susret s dragim prijateljem iz djetinjstva", kaže Alagić.

Amir Alagić rođen je 1977. godine u Banjaluci. Od početka devedesetih živi u Puli, gdje radi kao pre-davač engleskog jezika. Piše priče, romane, pje-sme, autor je šest knjiga, scenarista je i redatelj kratkog filma "Poigravanja ili Pokvareni bojler".