Roman o ocu, zločinu i prijateljstvu Steve Grabovca uskoro pred čitaocima

BANJALUKA - Nakon veoma zapaženog romana prvenca "Mulat albino komarac", banjalučki književnik Stevo Grabovac, u izdanju "Imprimatura", objavljuje i drugi roman koji nosi naslov "Poslije zabave".

Urednica romana je Marija Pejić, a prva promocija biće održana na šestom izdanju Festivala književnosti "Imperativ" u Kulturnom centru Banski dvor, 31. maja, sa početkom u 19 časova. Iako pretprodaja romana počinje tek za koji dan, Stevo Grabovac je o istom govorio za "Nezavisne".

"Roman 'Poslije zabave' je moj drugi roman. A mislim da je najteže odgovoriti na ono pitanje kad me pitaju o čemu govori. Mislim, definitivno je i najlakši odgovor na to: 'Pročitajte pa ćete sami saznati', ali ovakav odgovor nije plod moje drskosti, već naprosto sam dotaknuo širok spektar tema tako da bih morao nadugo i naširoko pričati o samoj kompoziciji romana. No, to je tako i u životu; koliko puta smo nekome objašnjavali određeni događaj, pa smo morali da povlačimo niz referenci i dodatnih objašnjenja", kaže Stevo Grabovac. On dodaje da njegov drugi roman ima jezgro oko kojeg se vrte sve druge priče kao niz koncentričnih krugova.

"A te priče govore o očevima, raspadnutim porodicama, prijateljstvima koja su prekinuta ratom, susretima i rastancima, a najzad, o zločinima koji obilježavaju živote posredno i neposredno. Roman je više priča o nemogućnosti pričanja neke priče, možda je bolje reći: o onom što je vječito pitanje koje sebi postavljamo - ima li smisla pričati priče u ovakvom svijetu nasuprot potrebi koja je jača od besmisla", navodi Grabovac. Pisac konstatuje da su prošle četiri godine otkako je objavljen "Mulat albino komarac" i u tom periodu svijet u kome živimo je lijepo otišao samo dublje u ambis.

"Na globalnom planu desile su se takve stvari koje zasigurno nećemo pamtiti po dobru, a na ličnom je bilo sitnih i zanemarivih radosti, ali i teških gubitaka. Sve se to odrazilo na pisanje ove knjige. I sve je to ostavilo pečat na njoj. Moguće je da bi ovaj roman možda imao neki drugi ton da slika stvarnog svijeta i vremena u kome je pisan nije bila takva kakva jeste", otkriva Grabovac.

On priznaje da ne smatra sebe pretjerano optimističnim piscem.

"Tu ulogu prepuštam drugima, ne bi bilo ni u redu da smo svi isti, ja i dalje nekako volim da kopam po marginama i mračnim stranama. Nikako ne mislim da je moja slika svijeta i života jedina ispravna, ali isto tako mislim da oni koji jedino znaju reći 'biće bolje' i 'samo opušteno' imaju ozbiljnijih problema od mene", riječi su kojima Stevo Grabovac najavljuje svoj drugi roman.

Iz "Imprimatura" ističu da je roman "Poslije zabave" presjek jednog života.

"Roman o ocu, roman o zločinu, roman o porodici, roman o prijateljstvu, roman o odrastanju, totalni roman. Stevo Grabovac, u svom četvorogodišnjem spisateljskom sazrijevanju, uspijeva napraviti ozbiljniji odmak od stidljive fragmentarnosti prvenca, oslanjajući se prevashodno na narativnu pitkost i jednostavnost izraza Roberta Bolanja. S temom dvojništva, velikom kakva jeste u našoj književnosti, kakvu čitamo kod Danila Kiša uostalom, pisac uokviruje tematski različite segmente koji ovu knjigu čine izvjesnim presjekom jednog života. Tako osvijetljene životne trenutke i momentume uokviruje dvojništvo oca i sina, figura prvog pisca i onog koji nasljeđuje - dar, spisateljsku osjetljivost i zaostavštinu, naređenje da se nepravdama suprotstavlja otvorenim srcem i pisaćom mašinom", ističu iz izdavačke kuće "Imprimatur", u kojoj zaključuju da je Stevo Grabovac još jednom uspio izgovoriti sve naše zatomljene tuge, ljubavi i usamljenosti, s onakvom iskrenošću kakvu zaista rijetko nalazimo u regionalnoj savremenoj književnosti.

Podsjećamo, roman "Mulat albino komarac" Steve Grabovca naišao je na veoma pozitivne ocjene čitalaca i kritike, dobio je nagradu "Šušnjar", a knjiga je bila i u najužem izboru za NIN-ovu nagradu. Grabovac je u književnost ušao ranije 2007. godine zbirkom pjesama "Stanica nepostojećih vozova", a zajedno sa Miroslavom Gojovićem i Goranom Vukojevićem 2020. godine objavio je zajedničku zbirku pjesama "Ljubav, samoća, tišina".