Ršumović: Živeo sam hiljade života

Književnik Ljubivoje Ršumović do sada je objavio više od 80 knjiga, a uz njegove emisije odrastale su i odrastaju mnoge generacije - on je jedan od najvažnijih i najnagrađivanijih srpskih dječijih pjesnika.

Popularni Ršum, tvorac emisije "Fazoni i fore", pjesme "Vuče, vuče bubo lenja" , "Miš je dobio grip" , "Au, što je škola zgodna" i mnogih drugih, ističe za Srnu da je, osim života koji dijeli sa porodicom, živio još hiljade života.

"Recimo u knjizi `Kroz pustinju i prašumu` ja sam sa glavnim junacima jahao slonove u Africi, borio se protiv lavova i beduna i loših momaka. To je jedan novi život. Ja sam bogat čovek jer sam do sada pročitao oko hiljadu knjiga" , kaže poznati književnik.

Ršumović navodi da ga sa djetinjstvom, i nakon više od 60 godina književnog rada, spaja stalno prisustvo igre - "homo ludens" dijagnoza koju mu je dao akademik Vladeta Jerotić.

"To je dijagnoza ne samo meni nego svakome ko zadrži u sebi to dete spremno za igru jer će celog života biti raspoložen stvaralački. Ne mora to biti samo umetnik stvaralac, može biti stvaralac bilo kog drugog zanimanja", ističe Ršumović.

LJubav prema dječijim pjesmama usadila mu je majka Milesa, koja ga je uspavljivala, recitujući pjesme Jove Jovanovića Zmaja. LJubivoje je u igri izvrtao majčine riječi i stvarao sasvim nove pjesme, sa novim i drugačijim smislom.

"Gotovo da su sva detinjstva ista. Recimo /Antoan de Sent/ Egziperi, autor `Malog princa`, rekao je - `ja dolazim iz detinjstva, tamo je moj zavičaj`. Svakom umetniku detinjstvo je jedna vrsta zavičaja.

Uvek ponavljam, da za sve što sam napisao do sada, ako išta vredi, treba da zahvalim zavičaju i svom slobodnom detinjstvu na Zlatiboru, u siromašnom selu, bez struje, puteva, ali sa ogromnom količinom slobode", priča Ršumović.

Kao i djetinjstvo provedeno u rodnom LJubišu i njegove knjige odišu neograničenom slobodom, pune su šarenila, veselja, neobičnih likova, zgoda i nezgoda, šala, brojnih svjedočanstava da mašta nema ograničenja ili rok trajanja.

"Stvaraoci gotovo da ne znaju odakle im dolazi inspiracija. To dolazi u trenutku, ali, naravno, kada se ovlada zanatom jer i pisanje i svaka druga umetnost je neka vrsta zanata. Kada si ovladao zanatom, kada si stavio platno na štafelaj, uzeo četku i umočio je u boju dođe i inspiracija", navodi on.

Ršumović je u Prnjavoru prisustvovao izvođenju predstave "Izvolite u bajku sa Pepeljugom", rađenoj po njegovom tekstu, u izvođenju Dramske scene Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva "Prosvjeta".

"Lepo je to, kao da se određeno delo na neki način umnožilo. Posebno kada se to desi u ovako jednoj lepoj lokalnoj sredini, kada to rade entuzijasti kao što je rukovodilac Dramske scene Brankica Radonjić.

Kao što je čika Pera moj prijatelj, direktor Centra za kulturu u Prnjavoru, kao što su ova deca koja to rade iz velikog zadovoljstva, iz neke unutrašnje potrebe", poručuje Ršumović.

Novim generacijama ne zamjera upotrebu računara i mobilnih telefona jer smatra da treba pratiti savremene vidove komunikacije, usavršavati se.

"Ne treba zbog toga da nas hvata panika, čitaće se i dalje. Knjiga postoji 2.500 godina i to ne može pobediti mobilni telefon ili računar", smatra pisac.

Ršumović za Srnu otkriva da trenutno radi prevod sa grčkog jezika Aristofanove komedije "Pluto, Bog bogatstva", koju će na sebi svojstven način pokušati da osavremeni.

"Ova komedija je nedovršena jer Aristofan nije stigao da napiše tekstove za zborove koji pevaju na određenim mestima, kako to već u antičkim komadima biva, pa ću ja iskorititi priliku da na ta mesta stavim današnju refleksiju Aristofanovog `Boga bogatstva`.

To je za mene bila šansa da se malo poigravam jezikom, što meni inače ne pada teško. Smislio sam i uvodnu pesmu kojoj je refren - `Svi smo mi fanovi Aristofanovi`", priča Ršumović.

LJubivoje Ršumović se, osim književnim radom, bavio i uređivanjem radio i televizijskih emisija. Bio je direktor Pozorišta "Boško Buha", predsjednik Kulturno prosvetne zajednice Srbije, jedan je od osnivača Zadužbine "Dositej Obradović".

Autor je tri udžbenika za osnovnu školu, a njegove pjesme su se našle i u čitankama i lektiri.

O značaju djela Ljubivoja Ršumovića za srpsku književnost najbolje govore riječi književnika Duška Radovića:

"Njegov talenat, bistra glava i zdravlje, efikasno deluju protiv zagađene sredine u kojoj živimo. On se kao planinski potok spustio sa Zlatibora i sad žubori kroz svoje knjige i emisije - bistar, pitak i zdrav".