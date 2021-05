Rudan: Knjiga o slatkim i gorkim stvarima koje čine život

BEOGRAD - Nova knjiga Vedrane Rudan "Puding od vanilije" zbirka je njenih kolumni koje prikazuju svakodnevni život, odnosno sitnice koje ga čine a kako i sama autorka kaže knjiga je o životu i svim onim slatkim i gorkim stavrima.

Zbirka kolumni koje je pisala u posljednje tri godine nosi naslov koji asocira na hranu i kuvanje, a spisateljica za koju je poznato da ne voli da kuva pojašnjava da je i kuhinja jedna od neizostavnih stvari onoga sto čini život.

"Knjiga je o životu i svim onim slatkim stvarima, ali i gorkim. Dakle, život nam je grickanje, gutanje, žvakanje, a knjiga je upravo o tome", rekla je Rudan za Tanjug.

Kaže da tim kolumnama poručuje sebi neku istinu, koja ne mora biti istina i to o ljubavi, djeci, mržnji politici i katoličanstvu, a ujedno prikazuje sliku vremena u kome danas živimo.

Književnica inspiraciju nalazi u svakodnevnom životu koji se stalno prepliće u sukobu između ljepote života i one crne strane koju sa sobom nosi.

"Vidim jabuku u cvatu, divim se njenoj ljepoti i tražim način da to uklopim u kolumnu koja govori o tome kako muž mlati ženu. To je nešto za moju dušu jer život vidim crno-bijelo pa tako o njemu i pišem", objašnjava Rudan.

Ne krije da je kroz život najviše "dotiču" mržnja, nasilje i potreba jednog ljudskog bića da povređuje drugo, jer je to, kaže, tema kojoj ne može da odoli.

"To je ono što me pogađa, saosjećam se sa žrtvom, a razumijem zločinca jer ih svakodnevno viđam i tako shvatam njegov poriv da silom nadoknadi činjenicu da nije ljudsko biće. Shvatam žrtvu koja nema snage da mu se odupre što me uvijek dovede u stanje žestokog bjesnila", rekla je Rudan.

Za svoju slobodu se, kako kaže, krvavo izborila, jer bez nje ne može da živi, a borba za nju predstavlja uživanje.

"Da mi neko oduzme slobodu umrla bih isti čas", ističe Rudan i dodaje da treba prepoznati sebe i uživati u životu.

Trebalo bi i znati šta hoćeš, kaže Rudan.

"Ako ti je lijepo da budeš rob, super, živi svoj zivot roba, ipak, ja sam se uvijek osjećala bolje u ulozi borca bez obzira na cijenu", dodaje ona.

Važnu ulogu u djelima književnice igra izmišljeni lik, unuk Kreša, jer, kaže, voli da piše o osjećanjima djece, a inspiraciju nalazi u unuci koju obožava.

Otkriva tajnu svojim čitaocima da je unuku, za koju kaže da je žena 25. vijeka i njena najveća inspiracija, pretvorila u dječaka kako bi je zaštitila jer zivimo u vremenu, kako kaže, gdje je sve izloženo, u kojem roditelji reklamiraju svoju nevinu djecu.

"Mnoge situacije su izmišljene, ali duh tog dječaka je duh moje unuke, ona je moja heroina", navela je Rudan.