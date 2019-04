"Safikada - vako je bilo" na engleskom

BANJALUKA - Roman "Safikada vako je bilo", banjalučkog književnika Vida Vicka Vukelića, čiji je tiraž rasprodat u kratkom roku i koji je sjajno prihvaćen kod čitalačke publike, ovih dana obučen je u novo ruho pod nazivom "Safikada - this is how it happened".

Vukelić je izjavio da je ovaj projekat i zamišljen tako da knjiga bude prevedena prvo na engleski, a onda, nada se, na druge jezike kako bi se za priču o Safikadi čulo i van granica našeg govornog područja.

Vukelić je do sada objavio sedam knjiga poezije za djecu i četiri slikovnice, a u štampi će uskoro biti i knjiga pitalica za djecu. Dobitnik je mnogih nagrada, a preko trideset njegovih pjesama je muzički obrađeno i izvođeno na festivalima zabavne muzike za djecu. Član je Udruženja književnika Republike Srpske.