Šekspir i Tolkin najcitiraniji na društvenim mrežama

Gotovo svi korisnici društvenih mreža, bez obzira na to o kojoj se radi, barem jednom su uz zanimljivu fotografiju objavili i nekakav stih ili citat koji im je u tom trenutku nešto značio. Neki su posegnuli za inspirativnim citatima poznatih glumaca ili filozofa, drugi za stihovima popularnih pjesama.

Ali, znate li ko je autor najčešće objavljivanih citata na društvenim mrežama?

Upravo se to upitala Rebeka Armstrong, književnica iz Velike Britanije i odlučila je sprovesti istraživanje kojim bi došla do odgovora.

Poslužila se podacima iz Instagram i Google trendova te sastavila tabelu koja otkriva koji su autori i književni klasici najobjavljivaniji na društvenim mrežama. Na našu žalost, obuhvatila je samo autore s engleskog govornog područja.

Armstrongova nije samo gledala koji se autor najčešće pojavljuje, već i koje djelo se najčešće citira, kao i kad se ti citati najčešće pojavljuju.

Tako se na petom mjestu našla poznata britanska književnica Džejn Ostin, čije se ime u hashtagovima na Instagramu pojavilo više od pola miliona puta. Njena najcitiranija rečenica dolazi iz djela "Ponos i predrasude" i kaže: "My courage always rises at every attempt to intimidate me."

Na četvrtom mjestu je američka književnica Maja Angelo, čije se ime na Instagramu pojavilo gotovo 600.000 puta, a najčešće se citira iz njene knjige "Znam zašto ptica u kavezu pjeva". Ali, najčešći citat dolazi iz knjige "Kad razmišljam o sebi" i glasi: "My life has been one great big joke, a dance that's walked, a song that's spoke. I laughed so hard I almost choke when I think about it myself."

Prva tri mjesta ipak pripadaju muškarcima.

Tako je na trećem mjestu poznati književnik Edgar Alan Po, čije se ime na Instagramu pojavljuje gotovo 800.000 puta, a najcitiranija rečenica dolazi iz zastrašujuće priče "Jama i njihalo" i glasi: "Even in the grave all is not lost. Else there is no immortality for man."

Na drugom mjestu sa gotovo milion spominjanja smjestio se popularni pisac J.R.R. Tolkin i njegovo djelo "Gospodar prstenova". No, citat ne dolazi iz same priče, već iz dodatka koji pojašnjava odnose među likovima te glasi: "In sorrow we must go, but not in despair. Behold! We are not bound forever to the circles of the world, and beyond them is more than a memory."

Ali, na prvom mjestu uvjerljivo se smjestio poznati književni klasik Vilijam Šekspir. Njegovo ime spomenuto je više od dva miliona puta na Instagramu, a najčešće se citiraju rečenice iz njegove poznate tragedije "Romeo i Julija".

Najcitiranija rečenica, pak, dolazi iz drame "Ričard III" i glasi: "Death makes no noquest of this conqueror; For now he lives in fame, though not in life."