Slobodan Bošković: Nagrada je najkraći most između pisca i čitaoca

BANJALUKA - Svaka nagrada je značajna i raduje jer je ona najkraći most između pisca i čitaoca, kritičara i izdavača, kaže Slobodan Bošković povodom nagrade "Pjesma nad pjesmama" koju dodjeljuje "Klub umjetničkih duša" iz Mrkonjić Grada. Bošković je nagrađen za poemu "Kasno leto", a odluku je donio žiri 19. pozivno-javnog konkursa na temu ljubavi, kojim je predsjedavao Radmilo V. Radovanović. Na konkurs je, ističu organizatori, pristiglo 1.500 radova 400 autora s prostora Balkana.

"Organizatori ove književne manifestacije nijesu mogli naći ljepše ime za nagradu od imena 'Pjesma nad pjesmama'. Već samim imenom su postavili pjesniku i pjesmi najviši cilj. Pjesnici se ne pamte po zbirkama i knjigama, već po nekoliko pjesama, najčešće po dvije ili tri", kazao je Bošković.

On ističe da je ovakav vid nagrađivanja najmanje podložan manipulacijama.

"Lazu Kostića pamtimo po 'Santa Maria della Salute', pa unazad do Puškina i pjesme 'Taljige', dovoljna je samo jedna pjesma ako je ona 'pjesnikova pjesma nad pjesmama'. Ovako nagrađena jedna pjesma izdvojeno stoji i lako je utvrditi da li je 'cijela i lijepa' i da li je zaslužila ovo veliko priznanje. Ovdje zaista nema mogućnosti za estetsko ili bilo kakvo drugo blefiranje", navodi Bošković.

Slobodan Bošković prve pjesme objavio je 1964. godine u književnom časopisu "Stvaranje", a zatim je objavljivao poeziju, prozu i književne prikaze u gotovo svim značajnijim časopisima bivše Jugoslavije. Objavio je do sada šest zbirki pjesama, dvije knjige priča, tri romana, kao i više od deset knjiga pod pseudonimima.

Radmilo V. Radovanović ističe da je u Boškovićevoj pjesmi - poemi "Kasno leto", kao i u "Pjesmi nad pjesmama" neuhvatljivo preplitanje ljudske ljubavi i ljubavi božanskog i vjernika.

"Kad se čita ova pjesma zaboravi se vrijeme. To je dovoljno da ona ima osoben znak, prepoznatljiv dijalog koji je uspostavljen između pjesme i bića. To je istovremeno i pjesnikova intima koja ga vodi u onu drugu stranu života, u svijet između pjesme i bića", istakao je Radovanović. On dodaje da je nagrađena pjesma slatka melanholija slabosti prema doživljenoj ljepoti.

"Pjesnik prikazuje dušu u najdubljoj suštini njene slobode. To je njeno sopstveno iščekivanje iza kojeg će umrijeti: 'Rekla si - vreme, a ja opet umirah od ljubavi'. Cijela poema je poetski testament ljubavi i ljepoti. Bošković traži spasenje koje i po prirodi odbija", navodi predsjednik žirija. Pored izabrane teme i prenesene emocije, žiri je imao riječi hvale i za izbor Boškovićevog stiha.

"To je stih slobodan i razuđen, dugih sintaksičkih dionica, homerovski u zamahu i u slojevima, sa čulnim prikazanjima i predskazanjima, poretkom i kvalitetom umjetničkih činjenica", naveo je Radovanović.

Nagrada će laureatu biti uručena 14. februara u Mrkonjić Gradu, a među dosadašnjim dobitnicima nalaze se i Matija Bećković, Pero Zubac, Ranko Risojević, Nenad Grujičić, Milan Nenadić i drugi.