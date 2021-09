"Srp", originalno prijedorsko dobro

PRIJEDOR - Promocija "Srpa", časopisa za književnost i umjetnost, održana je u utorak uveče u Pozorištu Prijedor, a u organizaciji Narodne biblioteke "Ćirilo i Matodije" iz ovog grada, a na istoj predstavljeno je devet dosadašnjih brojeva, te dvadeset knjiga iz biblioteke "Atribut" objavljenih u izdanju banjalučke "Besjede", koje je priredio Milan Milošević, glavni i odgovorni urednik "Srpa".

Na samom početku večeri, publici se kratko obratila Gordana Vila, vršilac dužnosti direktora Narodne biblioteke "Ćirilo i Metodije", rekavši da će ova institucija nastojati da od desetog broja bude zvanični izdavač časopisa "Srp".

O časopisu iz redakcije govorili su Milan Milošević i iz "Besjede" Nenad Novaković, dok su se svojim stihovima objavljenim u ovom glasilu Prijedorčanima predstavili pjesnici Milan Rakulj i Milan Vulić. Moderatorka večeri bila je Lena Lukić, a muzička pratnja bili su Sara Rodić i Omar Deumić.

"'Srp' je posljednji put promovisan u Prijedoru prije tri godine, kada smo izašli u javnost sa trećim brojem. To smo učinili baš u ovoj ustanovi. Poziv da učinimo to opet malo nas je iznenadio, ali nam nije padalo na pamet da se na njega oglušimo. 'Srp' i njegova ideja zaslužuju da izađu iz medijske ilegale i budu promovisani kao originalno prijedorsko dobro. Možda nam je 'ogledalo' platforme crno-bijelo i neugledno za 21. vijek, ali je kritički validno koncipirano, dovoljno da zadovolji prohtjeve i onih koji postavljaju lični ukus iznad akademskog", istakao je tokom promocije Milan Milošević. On je dodao da devet brojeva nije šala, te izrazio nadu da će za deseti broj i sam "Srp" saznati više Prijedorčana nego Novosađana, građana koji su imali priliku da vide najviše promocija ove platforme.

Nenad Novaković, direktor "Besjede", kaže da je sve u vezi "Srpa" imalo i ima smisla.

"Redakciju 'Srpa' vodile su samo dvije stvari, a to su ideja i entuzijazam. U kulturi bez ideje i entuzijazma nema ništa. Ja znam da ova vrijedna ekipa u 'Srpu' i oko 'Srpa' radi isključivo da bi pokazala i dokazala da se i bez ijednog dinara za vlastite potrebe, uz ulaganje mnogo znanja, truda i pameti može napraviti nešto što ima smisla. Zamislimo da nema 'Srpa'. Ova mala ekipa bi živjela mnogo srećnije jer se ne bi nervirala oko svakog broja, a mi bismo bili uskraćeni za sav kvalitetan sadržaj koji nam je ovaj časopis u devet brojeva donio", rekao je Novaković.

Osvrnuo se i na izdanja biblioteke "Atribut", koju objavljuje banjalučka "Besjeda".

"Milan Milošević je uradio jako dobru stvar. Tragajući za rukopisima iz književnosti i kulture došao je do mnogo toga i ono što nije moglo da stane u 'Srp', stalo je u evo već 20 knjiga u biblioteci 'Atribut'. Da uopšte nisam učestvovao ni u čemu vezanom za biblioteku 'Atribut' i da sam to samo sa strane posmatrao, mogao bih da kažem da je to jedno zaista veliko kulturno blago koje je potrebno svakoj kulturi i svakom jeziku, a naročito nama malim kulturama i malim jezicima", kazao je Novaković, podsjetivši prisutne da su u biblioteci "Atribut" objavljeni novi prevodi manje poznatih djela klasika svjetske književnosti Džeka Londona, Žila Verna, Emila Zole, Onorea de Balzaka, kao i nova izdanja knjiga Radeta Drainca, Đure Jakšića, Milorada J. Mitrovića i drugih.