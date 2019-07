Stefan Višekruna: Slično Njegošu, Boga doživljavam kao vrhunskog arhipoetu

BANJALUKA - Promocija pjesničkog prvenca Stefana Višekrune "Pauk ili čovjek" biće održana u ponedjeljak sa početkom u 20 časova u bašti "City puba" u Banjaluci, a pored autora o knjizi će govoriti glumac Goran Jokić, dok će moderator programa biti novinarka Nataša Lazukić. Kao gost večeri najavljen je gitarista Saša Jočić.

Knjigu "Pauk ili čovjek" mladog pjesnika iz Trebinja sa banjalučkom adresom nedavno je objavila Književna zajednica "Jovan Dučić" iz Trebinja, a ista je već predstavljena u Narodnoj biblioteci u ovom gradu. Ono što treba naglasiti jeste da su neke od pjesama zastupljenih u ovoj zbirci već prevedene na italijanski, mađarski i makedonski jezik, te da su najavljeni prevodi i na druge svjetske jezike.

O knjizi je nadahnuto pisala italijanska pjesnikinja Ana Ferero.

"Poetika Višekrune pripada svim narodima svijeta, ali i on je pjesnik koji sa svojim nadahnutim stihovima dolazi odlučno i smjelo do svog naroda i čini svoj narod portparolom svoje poezije, svoje poruke i nebeskog dramskog obrta i kulminacije u svojim moćnim stihovima. Stefan Višekruna je zaljubljen u prirodu i filosofiju, stoga poeta obavija umove ljudi kao u nebeskom oblaku radosti, iskrenosti, opraštanja i dostizanja unutrašnjeg sopstva", kaže u pomenutom zapisu Ana Ferero, naglašavajući da je naspram velikana evropske i svjetske književnosti, Višekrunina inspirativna figura njegov zemljak Jovan Dučić. Pored Dučića, jedan od uzora Stefana Višekrune svakako je Petar Petrović Njegoš, kojem je i posvetio knjigu.

"Njegoš je dao odgovore na mnoga pitanja za kojima sam i sam tragao u svojoj poeziji. Od trinaeste godine poezija i književnost postaju moj život i identitet. Od tada se moje srce, da tako kažem, 'obesmrćuje poezijom' i poima spoznajno svijet oko sebe i u sebi živeći u duhu te divne umjetnosti pisane riječi. Kao i sam Njegoš, Boga doživljavam duboko kao vrhovnog arhipoetu koji je prema riječima cetinjskog tajnovica iz slavnog nebeskog spjeva 'Luča mikrokozma' 'zanjet tvoritelnom poezijom dok stvara ovaj svijet'", riječi su Stefana Višekrune. Vezu ovog pjesnika sa Njegošem, bar u tematskom smislu, primijetio je i dr Sašo Ognenovski.

"Stefan Višekruna kao mladi pesnik sebi postavlja vrlo teška pitanja, a to vrlo transparentno može da sagleda i njegov čitalac. Njegova kontemplativnost se kreće na tankom rubu između života i smrti i on, kao pesnik-mislilac uvek sakupi hrabrost da sebe iskuša mišlju o smrti, o izmami duše, o smislu postojanja. Njegova poezija je svojevidna prolegomena sufističkog tumačenja života i smrti, ali u književnom smislu on sa jednim tananim postmodernističkim manirom u svojim stihovima otkriva filozofski ostrov nade, što je u stvari, najveći misaoni plod ove vrlo duboke poezije", rekao je Ognenovski, koji će ujedno kompletnu zbirku "Pauk ili čovjek" prepjevati na makedonski jezik.

Najavljujući promociju svoje knjige, sam Višekruna kaže da bi poezija trebalo da ima privilegovani i uzvišeni status u jednom narodu, ali da smo, nažalost, predaleko od takve, kako ističe, nedostižne titule u društvu povampirenih mediokriteta.