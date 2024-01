Stevo Grabovac, dobitnik 70. NIN-ove nagrade: Sjedio sam u kafiću i nisam očekivao poziv

Proces pisanja ovog romana je trajao nekih desetak godina jer je nastajao iz neke moje lične opsesije sa kojom sam se borio.

Rekao je ovo za portal Nova.rs Stevo Grabovac, banjalučki pisac i laureat 70. NIN-ove nagrade za roman "Poslije zabave“.

Kaže da još uvijek sleže utiske.

"Iskreno, sama pomisao da je u pitanju 70. NIN-ova nagrada, natjera me da se sjetim velikih imena koja su ovdje bila prije mene. I to mi daje jednu vrstu časti, ali i odgovornosti, jer su to ljudi kojima sam se ja kao običan čitalac divio. Možda nisam dostojan da ih slijedim, ali drago mi je što sam ovdje", kaže Grabovac.

Po proceduri NIN-ove nagrade pisci koji se nalaze u najužem izboru moraju da budu u Beogradu, tako je i Grabovac bio u kafiću u centru grada kada je saznao da je dobitnik.

"Morao sam da ispoštujem proceduru, ali nisam očekivao poziv, da budem iskren, ali taj poziv se desio", iskren je laureat.

Knjiga "Poslije zabave“ je priča o zločinu, ali i o porodici, prijateljstvu, odrastanju…

"Proces pisanja ovog romana je trajao nekih desetak godina jer je nastajao iz neke moje lične opsesije sa kojom sam se borio. U pitanju je nešto o čemu sam saznao iz medija, a tiče se stvari koje su se desile u mom rodnom mjestu, tako da sam bio upoznat sa tim. Želja mi je bila da pokušam da napišem priču o konkretnom događaju, pa je iz te borbe nastao ovaj roman. Kada se ideja sklopi u glavi sam proces pisanja ide veoma brzo. Pisao sam ga par mjeseci, ali nastajao je dugi niz godina", zaključuje Grabovac.

