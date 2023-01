Stiven King se vratio svom omiljenom liku

Čuveni pisac Stiven King je nedavno objavio roman "Gwendy’s Final Task" u saradnji sa Ričardom Čizmarom i završio roman "Fairy Tale" koji izlazi 6. septembra 2023.

Holi Gibni, privatna istražiteljka sa opsesivno kompulzivnim poremećajem, ranije se pojavila u Kingovoj trilogiji romana o Bilu Hodžisu ("Mr.Mercedes", "Finders Keepers" i "End of Watch), u noveli "If It Bleeds" i romanu iz 2018. "The Outsider". Karakter je u seriji "Mr. Mercedes" tumačila glumica Džastin Lupe, dok je Sintija Erivo igrala u seriji "The Outsider", prenosi B92.