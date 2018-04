Stiže nova Tolkinova knjiga nalik "Gospodaru prstenova"

Knjiga "The Fall of Gondolin" Dž. R. R. Tolkina, priča o prelijepom, tajanstvenom gradu koji uništavaju mračne sile i koju je Tolkin nazivao "prvom pravom pričom" o Srednjoj zemlji, biće objavljena u avgustu, piše britanski Gardijan.

Izdavačka kuća HarperKolins navodi da je Tolkin na "The Fall of Gondolin" gledao kao na jednu od tri "velike priče" o Starijim danima Srednje zemlje, zajedno sa pričom o Berenu i Lutjeni, objavljenoj u maju 2017, i Djeci Hurinovoj (Children of Hurin) koja je izdata 2007.

Sve tri su postale dio Silmariliona kada je izdat 1977. Pisac Džon Gart, autor knjige "Tolkien and the Great War", kaže da je Tolkin prvu priču o padu Gondolina napisao dok se u bolnici oporavljao od posljedica bitke na Somi.

"To je priča o potrazi, s nevoljnim herojem koji postaje pravi heroj, što je model za sve što je Tolkin kasnije pisao. Ima Mračnog gospodara, prvi susret s orcima i balrozima - uistinu, to je Tolkin koji se priprema za ono što će kasnije raditi", rekao je Gart.

"The Fall of Gondolin" prati smrtnog junaka Tuora koji pronalazi skriveni vilenjački grad Gondolin, i njegova i djela njegovih prijatelja i porodice do uništenja grada.

Gart navodi da je "The Fall of Gondolin" Tolkinova "najveća priča o bici izvan 'Gospodara Prstenova'", ali i vjeruje da će glavna stvar u vezi knjige biti način na koji je Tolkin pokušao da iznova ispriča priču, stilom nalik na "Gospodara Prstenova".

"U prvoj (završenoj) verziji priče, imate osjećaj kao da čitate 'Ilijadu'. Ova, nezavršena, je prirodnija", kaže Gart.

Izdanje je, kao i prethodna posthumno objavljena Tolkinova dela, priredio njegov sin Kristofer, a ilustracije je radio Alan Li.

Najava knjige je iznenadila poznavaoce prilika jer je Kristofer Tolkin (93) opisao prethodno objavljenu "Beren and Luthien" kao "posljednju u nizu dugog serijala izdanja očevih radova".