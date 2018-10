Stižu dvije neobjavljene priče Ernesta Hemingveja

Dvije priče Ernesta Hemingveja napisane sredinom 50-ih godina, koje su dosad rijetko viđene, biće objavljene sljedeće godine.

Direktor Hemingvejovog literarnog imanja Majkl Katakis rekao je Asošiejtid presu da će priče "The Monument" i "Indian Country and the White Army" biti uključene u specijalno reizdanje klasika "Za kim zvona zvone".

"For Whom the Bell Tolls: The Hemingway Library Edition" trebalo bi da izađe na ljeto 2019.

Katakis, čija knjiga "Ernest Hemingway: Artifacts from a Life" izlazi ove nedjelje, već je nadzirao brojne posthumne projekte.

On je radio u koordinaciji s piščevim sinom Patrikom Hemingvejem na reizdanju "Pokretnog praznika", "Zelenih bregova Afrike" i drugim knjigama, zajedno s kontroverznim objavljivanjem "True at First Light" koju Hemingvej nije završio kada se ubio 1961.

"Već dugo razgovaram s Patrikom i uvijek postavljamo isto pitanje - postoji li razlog da ovo bude objavljeno?", rekao je Katakis.

On je odbio da komentariše zašto će biti objavljene dvije priče iz 50-ih, koje su dio Zbirke Ernesta Hemingveja u Biblioteci Džona F. Kenedija u Bostonu. Hemingvej je napisao pet priča 1956, o vremenu dok je bio izvještač i učesnik Drugog svjetskog rata.

On je svom izdavaču Čarslu Skribneru rekao da te priče vjerovatno treba da budu objavljene poslije njegove smrti zato što su "pomalo šokante" i bave se "neregularnim trupama i borbama i ljudima koji su zaista ubijali ljude". Jedna do tih priča "Black Ass at the Crossroads" objavljena je prošle godine. Druga "The Bubble Reputation" zasad neće biti objavljena.

