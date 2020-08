"Šušnjar" uručen književniku Stevi Grabovcu

OŠTRA LUKA - Književniku Stevi Grabovcu uručena je nagrada "Šušnjar" u subotu u Oštroj Luci, a nagrađen je za roman "Mulat albino komarac", objavljen prošle godine u izdanju banjalučkog "Imprimatura".

O nagradi je odlučivao žiri u sastavu Nina Govedar, predsjednica, te Danijel Dojčinović i Jelena Kojović Tepić, članovi, koji u zajedničkom obrazloženju kaže da je ovogodišnji dobitnik nagrade "Šušnjar" roman u kojem autentičan pripovjedački glas progovara o sudbini jedne generacije.

"Ovaj roman predstavlja glas urbane omladine u ratu - bez osude, bez želje za osvetom - egzistencijalna agonija iz perspektive gradskog djeteta", kaže žiri.

Govoreći o svom romanu, Grabovac je ranije za "Nezavisne" kazao da nas je rat zakočio u mnogo čemu, a onda je došao nekakav mir u kome se mnogi nisu snašli, a neki još pokušavaju da se snađu. Stoga je ovaj roman ocijenjen i kao glas takozvane izgubljene generacije.

"Rat je jednostavno takva nepogoda u kojoj sudbina pojedinca ostane nebitna ili skroz marginalizovana. Prije rata su nas učili jednim vrijednostima, a onda smo shvatili da to zapravo nije ništa. I onda je trebalo nakon rata početi život ispočetka. Za one koji nisu vješti ili koji su naviknuti na neke druge okolnosti, to nije baš jednostavno", riječi su Steve Grabovca.

Podsjećamo, Grabovac je ove godine bio i u najužem izboru za NIN-ovu nagradu, a prilikom primanja nagrade "Šušnjar" na svečanosti u Oštroj Luci on je rekao da ova nagrada sa sobom nosi određenu tradiciju, te samim tim predstavlja podsticaj za jednog pisca koji je na početku ozbiljnije književne karijere.

"To je značajna nagrada nekome ko je na početku ozbiljnije književne karijere, jer ovo što sam do sada radio može se smatrati amaterskim poslom i pisanjem samo za sebe. Sada ovo već smatram ozbiljnijom karijerom", istakao je Grabovac uz zahvalnost žiriju i organizatoru Književnih susreta "Šušnjar 2020".

Predsjednica žirija Nina Govedar izjavila je da Grabovac govori i o nečemu veoma ličnom i autentičnom, a čitalac se u tome veoma lako prepozna, ukradenom djetinjstvu i beznađu u budućnost za koju nije siguran da li je ima.

Žiri je odlučio da nagrada "Slovo Podgrmeča" ove godine pripadne književniku iz Bileće Šćepanu Aleksiću za roman "Čekajući žutu vojsku", koju je objavio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo.

"Pisac romana tematizuje lokalni hronotom te svjedoči o stradanju kao jednom od najpostojanijih elemenata srpske istorije", navodi se u odluci žirija. Aleksić iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti da prisustvuje svečanosti u Oštoj Luci.

Svečanost uručivanja nagrada u okviru međunarodnih Književnih susreta "Šušnjar 2020" u Oštroj Luci organizovao je načelnik opštine Dragan Stanar, koji je podsjetio da se književne nagrade "Šušnjar" i "Slovo Podgrmeča" dodjeljuju u okviru obilježavanja sjećanja na 5.500 ubijenih Srba, Roma i Jevreja u Drugom svjetskom ratu 2. avgusta 1941. godine, u selu Kruhari, u opštini Sanski Most.