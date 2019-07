Sutra počinje sajam knjiga u Andrićgradu

​VIŠEGRAD - U Andrićgradu sutra će biti otvoren 4. Sajam knjiga na kojem će do 7. jula biti promovisani izdavači obrazovne, školske i stručne literature, te izdanja u oblasti religije i teologije iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva.

Organizator Sajma je Andrićgrad u saradnji sa Andrićevim institutom i Beogradskim sajmom knjiga, a ove godine posebno će biti predstavljena književnost zemlje gosta - Francuske.

Sajam će sutra u 19.00 časova svečano otvoriti francuski pisac Jozef Pontis, zamjenik generalnog direktora Beogradskog sajma Gorica Škipina i direktor Andrićevog instituta i idejni tvorac Andrićgrada Emir Kusturica, objavljeno je na sajtu Andrićevog instituta.

U 20.30 časova biće promovisana knjiga Jozefa Pontisa "Na liniji", a osim autora na promociji će govoriti Želidrag Nikčević i Milan Ružić.

Drugog dana Sajma, u srijedu, 3. jula, u 14.00 časova predviđeno je predstavljanje izdavačke djelatnosti Instituta za srpsku kulturu /Priština/Leposavić/, a u 19.00 časova biće predstavljena knjiga Mila Lompara "Crnjanski: Biografija jednog osećanja" i održano predavanje o temi "Srpski modernisti".

U četvrtak, 4. jula, u 18.00 časova predviđeno je predstavljanje univerzitetskog udžbenika "Regionalna geografija BiH" Gorana Mutabdžije i zbirke poezije Danijele Mrde "Noćni razgovori".

Od 19.00 časova predviđena je promocija antologije poezije "Mi znamo sudbu", profesora Filološkog fakulteta u Banjaluci Ranka Popovića, a za 20.30 časova zakazana je promocija knjige "Zanatski dom", autora Đorđa Sladoja.

U petak, 5. jula, od 18.00 časova biće održana promocija romana "Zna li ko engleski" Dragana Tepavčevića, a u 19.00 časova promocija knjige putopisa "Ruski krst" Zorana Šaponjića, nakon čega će od 20.30 biti promovisana knjiga "Venac za oca" Vesne Kapor.

U subotu, 6. jula, od 18.00 časova biće održana promocija izdanja Andrićevog instituta na kojoj će učestvovati profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Miloš Kovačević, rukovodilac Odjeljenja za književnost Andrićevog instituta Aleksandra Vraneš i direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić.

Istog dana u 19.00 časova biće promovisana knjiga "Istraga predaka" Ivana Negrišorca, a u 20.30 knjiga "Alojzije Stepinac", autora LJubodraga Dimića i Nikole Žutića.

U nedjelju, 7. jula, Sajam će u 19.00 časova na Trgu Nikole Tesle zatvoriti proslavljeni srpski pisac i akademik Goran Petrović, dobitnik "Velike nagrade Ivo Andrić".

Sve promocije knjiga biće održane u Andrićevom institutu.

Sajam će biti otvoren radnim danima od 10.00 do 13.00 časova i od 17.00 do 22.00 časa, a vikendom od 10.00 do 22.00 časa.