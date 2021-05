"Svijet kakav postoji još samo u pjesničkim slikama"

Pjesnik Đorđo Sladoje gostovao je u četvrtak uveče u Banjaluci, tačnije u Kulturnom centru Banski dvor, gdje je promovisao upravo objavljeni roman u stihovima "Modre žilice" te nanovo objavljenu njegovu prvu zbirku poezije "Dnevnik nesanice", koja je prvo izdanje doživjela daleke 1976. godine.

Obje promovisane knjige štampao je Centar za srpske studije iz Banjaluke, a o njima pored autora govorili su Ranko Popović i Duško Pevulja, književni kritičari i profesori na Odsjeku za srpski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Banjaluci, te Zdravko Miovčić, pjesnik.

Kako je Sladoje istakao, roman u stihovima "Modre žilice" jeste zavičajna priča o svijetu koji iščezava, a koji on pamti u punoj snazi i ljepoti, svijetu koji je nekad postojao u gornjem toku rijeke Neretve. U ovim stihovima sazdane su, dakle, priče iz Klinja kod Uloga, tačnije iz okoline Kalinovika, gdje je pjesnik rođen i rastao, a tu su i njegovi banatski srednjoškolski, a potom i sarajevski studentski dani.

Centralna tema knjige jeste raseljavanje sela nakon Drugog svjetskog rata u bivšoj Jugoslaviji o kojoj je, po sopstvenom priznanju, Sladoje htio ostaviti bilješke, a onda je pronašao pravu formu.

"Zadovoljan sam što sam to uradio i što sam se pridružio jednom svijetu koji ja pamtim kad je bio pun poput saća, a koji danas nažalost nepovratno iščezava. Ova knjiga je pisana s iluzijom i malom zabludom da će ove riječi trajati nešto duže", naglasio je tokom promocije knjige Sladoje, gdje je tek dvadesetak ljubitelja pisane riječi uživalo u njegovim impozantnim pjesničkim slikama.

Jedan od recenzenata knjige Đorđe Nešić zapisao je da su "Modre žilice" veliki praznik u slavu srpskog jezika i poezije, dok je Ranko Popović naglasio da je to prvi roman u stihu kod Srba koji u potpunosti zadovoljava ovu zahtjevnu formu.

"Ja nemam stoodstotan podatak, ali sam u pogovoru za Đorđovu knjigu napisao uz malu ogradu da je to prvi roman kod nas u stihovima i vjerujem u to. Neki su mi ljudi davali neke podatke, ali ništa od toga nismo mogli svrstati u puni, pravi roman u stihovima. Ja nekako smatram da je pravda da to na kraju svih krajeva u našu literaturu donese Đorđo Sladoje", istakao je Popović.

On je podsjetio prisutne da je forma romana u stihovima nastala u doba romantizma te da se dovoljno prisjetiti Puškina kod Rusa i Bajrona kod Engleza. Prvi roman u stihovima kod Srba počeo je da piše Branko Radičević. To djelo, koje je nosilo naslov "Bezimena" i koje je imalo za temu život srpskih studenata u Beču, naš veliki romantičar za svoga kratkog života nažalost nije stigao da završi.

"Tematika Đorđovog romana popunjava jednu veliku prazninu, veliku slijepu mrlju u našoj književnosti i kada je u pitanju roman uopšte i kada su u pitanju značajne sociološke studije o poslijeratnom, mislim na Drugi svjetski rat, raseljavanju sela. To je ogromna i složena tema, koju je on jedinstveno u svakom pogledu riješio", naglasio je Popović, dodajući da se ovakvog posla na pravi način mogu uhvatiti samo veliki majstori.

Naspram "Modrih žilica", više o knjizi "Dnevnik nesanice", nastaloj u studentskim danima Đorđa Sladoja, pričao je Zdravko Miovčić, njegov prijatelj iz tog doba i živi svjedok nastanka nekih stihova iz te knjige.

"Pred dva svedoka i Bogom /Simović Rade i ja /Tepa i Risto Đogo /Đorđo i poezija" tek je jedna strofa iz pjesme "Veče u luna-parku" Zdravka Miovčića koji je prisutne u vrijeme polovine sedamdesetih godina prošlog vijeka vraćao stihovima.

Svakako, na promociji se čulo i mnoštvo stihova iz "Dnevnika nesanice" koje je Đorđo Sladoje, kako je sam naglasio, nekada znao naizust, a sa kojima se odavno nije susretao jer ni sam odavno nije imao primjerak svoje prve knjige.

"I u našim opustošenim bibliotekama, koje su takve bile i da nije bilo rata, vjerovatno se teško može naći 'Dnevnik nesanice'. Zapravo, ja sam provjeravao pomoću savremenih bibliotečkih programa - u nekoliko biblioteka u Republici Srpskoj postoji prvo izdanje Đorđove prve knjige. Đorđo se postarao da za ovo novo izdanje napiše jedan lirski tekst prisjećanja na pojavljivanje te knjige daleke 1976. godine i taj tekst pod naslovom 'Prva knjiga i druge uspomene' jeste njegov svojevrsni ponovni susret s njegovom prvom knjigom", istakao je Duško Pevulja.