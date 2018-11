Tanja Stupar-Trifunović: Poezija traži da osvijetli zatamnjenja

BANJALUKA - Poezija uvijek ima te svoje univerzalne teme, kojih se ja ne odričem i vrlo su mi drage, a negdje su novi načini ili pokušaji da se da i lični pečat vremena pošto nas ono obilježi svakako i ja ne bježim od toga da pristupim na savremen način, odnosno iz savremene perspektive zato što me i te kako zanima društvo u kojem živimo.

Riječi su ovo književnice Tanje Stupar-Trifunović, čija je posljednja pjesnička knjiga "Razmnožavanje domaćih životinja", koja je izazvala veliku pažnju domaće javnosti, predstavljena u četvrtak veče u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci. Poznata po britkom stilu pisanja, opažanju anomalija savremenog društva, čovjeka, Stupar-Trifunovićeva je još po objavljivanju prve knjige zadobila veliki broj čitalačke publike, a koliko ljudi vole ono što ona piše, dokazao je i pun Crveni salon Banskog dvora.

Govoreći o novoj knjizi, ali i pisanju uopšte, Stupar-Trifunovićeva otkriva da uglavnom reflektuje sve iz života.

"Primijetim neke stvari koje su kao akutna upala, i poezija traži da osvijetli ta neka zatamnjenja. Književnost se uvijek bavi onim tamnim. Svi imamo te neke potisnute emocije, pitanje je samo hoćemo li raditi na njima. Ja ne želim da svojom poezijom ljude uvlačim u mračno, već samo da im pokažem onako kako stvari zapravo stoje", navela je ona.

O knjizi su pored autorke govorili i urednica izdavačke kuće "Buybook", koja je objavila knjigu, Kristina Ljevak, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, Igor Simanović. U ulozi moderatora bila je Vanja Šušnjar-Čanković.

Govoreći kako Tanju poznaje već 20 godina, Simanović je napomenuo da kada pogleda cijelu liniju njene književnosti od početka do danas vidi se da tu postoji jedan proces i sazrijevanje.

"Mislim da je to ovdje dostiglo jedan nivo gdje čak i taj urbani sleng po kojem je ona na neki način prepoznatljiva ima jasnu funkcionalnost u njenoj poeziji, a s druge strane te slike svakodnevnice koje ona pokazuje su u suštini toliko ogoljene da nam zaista pokazuju onu pravu istinu koju svi treba da prepoznamo", istakao je on i dodao da sa sigurnošću može reći da je ovo njena najbolja knjiga do sada.

Čitanje pjesama je podstaklo prisutne da se rado uključe u ovo književno veče i počnu postavljati pitanja autorki o krizi, o razlici u pisanju poezije i proze...

Knjigu je objavila izdavačka kuća "Buybook", a organizator banjalučke promocije je bilo Udruženje za promociju i popularizaciju književnosti "Imperativ", koje nastavlja s pripremanjem zanimljivih događaja.