Tanja Stupar Trifunović izbačena iz programa "Kočićevog zbora"

Tanja Stupar Trifunović, poznata bh.književnica, na svojoj Facebook stranici je objavila da večeras nije prisustvovala otvaranju 53. Kočićevog zbora u Banjaluci jer su organizatori promijenili odluku, nakon što su je pozvali taj poziv i povukli.

Njen status na Facebook prenosimo u cijelosti, kao i pjesmu koja je po njenom mišljenju bila “sporna” za organizatore.

"Dragi prijatelji hvala vam na divnim i maštovitim čestitkama. Danas sam dobila jednu neobičnu "čestitku" pa ću je podjeliti s vama. Naime organizatori 53. Kočićevog zbora su me zvali da kao književnica nastupim večeras na svečanom otvaranju Kočićevog zbora u parku "Petar Kočić", a potom su me izbacili iz programa (bez da mi to iko javi) zato što se nekom iz Gradske uprave Banjaluke (ima više maštovitih objašnjenja) ne "uklapa" moja pjesma, ne sviđa naslov, preduga im je. Nikad i niko me u ovih preko dvadeset godina koliko čitam pjesme po ovom svijetu nije izbacio iz programa jer se famoznom nekom (koga niko ne imenuje i misteriozna je osoba) ne sviđa pjesma. Ponudili su mi (preko posrednika i bez da znam kome i zašto se "ne uklapa pjesma") da mijenjam pjesmu što nisam željela jer smatram da se baš ova pjesma uklapa u Kočićev zbor i jer nisam dobila nikakvo smisleno objašnjenje zašto je pjesma sporna. Sve mislim kako bi ovaj misteriozni neko ne samo mene nego i samog Kočića izbacio iz programa koji bi trebao biti njemu u čast. Svima onima koji su htjeli doći da me slušaju večeras ovdje poklanjam spornu pjesmu i posvećujem je onom tajanstvenom nekom kom se pjesma ne uklapa."

Tanja Stupar Trifunović je jedna od najnagarđivanijih bh. pjesnikinja, do sada je objavila četiri knjige poezije i jednu knjigu priča. Poezija joj je nagrađivana i prevođena na engleski, njemački, poljski, slovenački, makedonski, mađarski, danski i francuski. Knjiga „O čemu misle varvari dok doručkuju”, kao najbolja knjiga poezije objavljena u BiH u 2007/08, nominovana je za Književnu nagradu za Istočnu i Jugoistočnu Evropu (CEE Literature Award), gdje se našla u užem izboru u okviru kojeg je autorka nagrađena rezidencijalnim boravkom u Beču. Knjiga „Glavni junak je čovjek koji se zaljubljuje u nesreću” nagrađena je Književnom nagradom „Fra Grgo Martić” za najbolju knjigu poezije 2009. godine. Zastupljena je u više antologija i izboru iz poezije i proze, u zemlji i inostranstvu.