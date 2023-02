Poetska panorama pod nazivom "Treperava svjetlost - 120 'Napretkovih' pjesnika" priređivača Ante Zirduma predstavljena je, poslije Viteza, Sarajeva, Tuzle i Mostara, u Banjaluci (17. februara) i Zagrebu (18. februara).

Organizator promocije u Banjaluci je Podružnica HKD "Napredak", koja četvrtu godinu djeluje od svoje obnove, a domaćin pjesnicima je bio Katolički školski centar "Blaženi Ivan Mertz" u Banjaluci, čiji profesori i učenici predstavljaju istinski primjer suživota, tolerancije i multikulturalnosti.

Profesorica Brankica Novaković i direktorica Sanja Hajder su zajedno s učenicima, puštajući im slobodu da sami odaberu pjesme koje će čitati, pripremile i realizirale te svojim sudjelovanjem u programu dale primjer učenicima, koji su čitali pjesme Ivana Volića i Vladane Perlić, koji su najmlađi od 120 "Napretkovih" pjesnika te pjesme Anđelka Vuletića, Marine Kljajo Radić, Ante Gavrića, Branka Sredara, Veselka Koromana, Sanje Babić Đulvat, Petra Gudelja i Dragutina Domjanića.

Priređivač zbornika Anto Zirdum je oduševljeno govorio o izboru pjesnika od strane učenika (ta njihova preferencija mlađih pa i nepoznatih pjesnika) i zadržao se na pjesmama upravo najmlađih autora i pjesničkih nada koje tek trebaju sjajnije zatreperiti ovim našim prostorima.

Zirdum je napomenuo da su lakoći priređivanja ovoga prigodnog zbornika prethodile dvije slične knjige. Prvu, "Izgubljene zvijezde", prigodna stopjesmica bosanskohercegovačkih pjesnikinja od 1908. do 2008. pripremao je 10 godina, a stopjesmicu za djecu "Pupoljci sanjare vezeni most" pripremao je pet godina. Budući da je imao ogroman materijal, ovu panoramu od 120 pjesnika mogao je uraditi za pet mjeseci.

Zanimljivo je da se Zirdum prvi put susreo uživo s pjesnikinjom Ljiljanom Lalić, čija se pjesma iz prve knjige objavljene 2004. nalazi u zborniku "Izgubljene zvijezde", kao i pjesma banjalučke pjesnikinje Aleksandre Čvorović, koja se 2002. nalazila u užem izboru za nagradu "Anka Topić", a koja je pjesmom za djecu zastupljena i u stopjesmici za djecu te je priređivač autoricama uručio autorski primjerak, a one su čitale svoje pjesme okupljenim Banjalučanima.

Energična predsjednica Podružnice HKD "Napredak" u Banjaluci Ružica Ševarika je pozdravila nazočne i istaknula da predstavljanje ovakvih knjiga ima svoj duboki smisao u ovom vremenu i na ovim našim prostorima, a učenici Muzičke škole - Odsjek flauta dali su posebnu glazbenu čar, koja je naprosto prirasla poeziji.

Moderatorica, profesorica Brankica Novaković u dva navrata je vršila propitivanja i priređivača i nazočnih pjesnikinja i bila istrajna da se i publici da mogućnost pitanja… A publika je baš uzela maha s pitanjima i ako bi ova promocija i po čemu trebalo da bude zapamćena kao smisleno druženje jeste upravo po tome da smo razgovarali, družili se, diskutirali ili, što reče velečasni don Žarko Ošap, ugodno sijelila uz poeziju i glazbu, jer večer nije bila ni dosadna ni bez pouke i poruke.

U Zagrebu je pjesnike 18. veljače 2023. u večernjim satima ugostio "Napretkov" kulturni centar, poznatiji kao "Napretkov" neboder u Bogovićevoj.

Pred ne baš golemom publikom, ali za zagrebačke uvjete u tom terminu sasvim solidnom, cijelo predstavljanje vodio je pjesnik i umjetnički fotograf Dražen Zetić s nekim posebnim šarmom, a samom predstavljanju ove prigodne panorame priključio se sasvim spontano i dobrodušno veliki hrvatski pjesnik, profesor i akademik Mile Pešorda, koji je bacio malo više rasvjetljenja na prvi "Napretkov" hrvatski narodni godišnjak iz 1991. godine jer je tada još živio i radio u Sarajevu te bio sukreator (do momenta odlaska u Pariz …) toga prvoga obnoviteljskog godišnjaka gdje se, između ostaloga, nalazi i njegova jedna pjesma. I on je govorio o značaju pjesnika u ovome i ovakvome svijetu, a od njega smo saznali da je prva knjiga priča Marka Martinovića Cara "Tražio sam Augusta" izišla u nakladi IK "Veselin Masleša" i da je on bio urednik te knjige.

Od zastupljenih pjesnika u zborniku pojavio se Anto Matić (inače Duvnjak), koji je u nakladi HKD "Napredak" objavio sedam naslova (trećinu od ukupne produkcije). Zanimljivost ove promocije jeste ta da su dragovoljci iz publike čitali pjesme iz zbornika po svome izboru, a nekoliko ih je pročitao i sam moderator.

U glazbenom dijelu dominirale su violine, odnosno nastupio je duo violina iz Srednje glazbene škole Nika i Ena te studentice završne godine Glazbene akademije.

Skup je ispred Centra pozdravio Mario Milošević, dugogodišnji djelatnik ovog centra u Zagrebu.

U želji da baci svjetlost na duhovnu dimenziju svog djelovanja na književnom polju, a u povodu obilježavanja 120 godina od svoga utemeljenja, HKD "Napredak" odlučio je prirediti ovu prigodnu panoramu poezije u kojoj su izabrane pjesme 120 pjesnika sa po jednom pjesmom objavljenom u glasilima HKD "Napredak" - primarno u godišnjacima, a potom i drugim publikacijama, odnosno u knjigama poezije u nakladi HKD "Napredak".

Radi se o književnicima koji su članovi Društva, stipendisti i simpatizeri u proteklih 120 godina od utemeljenja ili, pak, piscima koji su sudjelovali u nekoj od aktivnosti vezanih za književni život i razne "Napretkove" projekte.

Anto Zirdum, književnik iz Viteza