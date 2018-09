U Andrićevom institutu održan skup slavista

VIŠEGRAD - U Andrićevom institutu u Andrićgradu danas je održan skup slavista u organizaciji Međunarodnog slavističkog centra pri Filološkom fakultetu u Beogradu, koji je okupio oko 60 studenata iz Velike Britanije, Slovenije, Slovačke, Francuske, Ukrajine, Rusije, Bjelorusije, Kine i Poljske.

Rukovodilac Odjeljenja za književnost u Andrićevom institutu Aleksandra Vraneš rekla je da ovaj institut često organizuje ovakve skupove i da zaslužuje pažnju naučne javnosti.



"Ovde okupljamo mlade ljude, studente iz celog sveta koji se bave slavističkim proučavanjima. Ovi mladi ljudi su došli da uče srpski jezik, da uživaju u lepotama našeg jezika, kulture, umetnosti i književnosti i da na taj način postanu ambasadori dobre volje", istakla je Vranešova.



Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvajdžić rekao je da je dobro što se se skup slavista održava u Andrićgradu i u Tršiću, jer je to prilika da studenti razmjenjuju mišljenja i da prisustvuju naučnom skupu koji se tiče nastave srpskog jezika.



"U Beogradu se upravo završio slavistički kongres koji je okupio više od hiljadu učesnika iz svih zemalja, a sada je održan međunarodni skup slavista u Andrićgradu i mi smo veoma zadovoljni", dodao je Suvajdžić.



On je istakao da imaju veoma dobru saradnju sa Odjeljenjem za književnost iz Andrićevog instituta.



Student sa Moskovskog univerziteta Viktor Nestrov rekao je da mu se dopada Andrićgrad, jer može da sazna mnogo o književniku Ivi Andriću i Balkanu.



Student Marko Nikolić iz Pariza rekao je da je u Višegrad došao da upozna život i djelo Ive Andrića.



"Ovo će mi mnogo pomoći, jer na ovom mjestu mogu da vidim kako je sve to izgledalo, jer jedno je kada se pročita djelo, a drugo kada sve to doživimo", istakao je Nikolić.