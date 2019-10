U Banjaluci održano veče Matije Bećkovića "Bio je smak sveta"

BANJALUKA - U Banjaluci je večeras održano veče akademika Matije Bećkovića o temi "Bio je smak sveta", što je i naziv njegove knjige novih i izabranih pjesama.

Bećković je uoči ove večeri citirao za Srnu dio naslovne pjesme: "Bio je smak sveta, a mi smo od smaka mislili da je provala oblaka, od sudnjeg dana da je nepogoda, a od braćožderstva - prevrat i sloboda..."

On je rekao da nije prvi put u Banjaluci i u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, čija su izdanja, kako kaže, prava remek djela i istinski izdavački podvizi.

Bećković se prisjetio i svoje mladosti, kada je u parku Petar Kočić pročitao natpis na njegovom spomeniku /Ko iskreno i strasno ljubi Istinu, Slobodu i Otadžbinu, slobodan je i neustrašiv kao Bog, a prezren i gladan kao pas/...

"Čudio sam se kako je to u to vreme bilo moguće da se to napiše i odlije u bronzi. Mislio sam na nekog dečka iz ovih planina koji tu dolazi i staje pred spomenik, i kako ga te reči mogu podići, ohrabriti i uputiti", rekao je Bećković.

On je istakao da je Banjaluka grad velikih pisaca i jedan od velikih planinskih izvora srpskog jezika.

"Lepo je da se Srpska drži na tim stubovima", poručio je Bećković.

Ovom događaju, koji je organizovan u Ruskom centru u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, prisustvovale su brojne zvanice iz javnog i društvenog života Banjaluke i Republike Srpske, kao i građani i ljubitelji pisane i žive riječi Bećkovića.