U Banjaluci promovisana zbirka pjesama Ivančice Đerić

BANJALUKA - Promocija zbirke pjesama "Zombi-kombi jezdi regionom" autorke Ivančice Đerić održana je u utorak naveče u Crvenom salonu Banskog dvora, a događaj je organizovan u saradnji sa Udruženjem za promociju i popularizaciju književnosti "Imperativ".

Moderator večeri bila je književnica Tanja Stupar Trifunović.

"Ovo je knjiga istinitih pjesama, sve su se dogodile nekada nekome, a ja sam to vidjela ili učestvovala i zapisala. Sve pjesme koje se nalaze u ovom putopisu su o istinitim likovima", rekla je Đerićeva na početku promocije.

Ona je dodala da naslov zbirke vodi korijen iz jednog putovanja prošlog jula noćnim kombijem od Beograda do Zagreba.

"Ja sam tu noć sjedila u kombiju, preda mnom su se odvijali svi ti životi s kojima se više nikad neću susresti, a koji su na mene ostavili dubok trag i morala sam to da napišem, pa su se tako počele rađati i druge pjesme", kazala je autorka.

Književnica Tanja Stupar Trifunović primijetila je da je način pisanja Ivančice Đerić nesvakidašnji za savremenu poeziju te da pomalo podsjeća na narodnu poeziju.

"Mene impresionira naše narodno pjesništvo, mislim da je nenadmašno i genijalno, prelijepo, ali ja želim da se otrgnem od tema koje pripadaju prošlim vijekovima. Ne želim da pišem o ranom srednjem vijeku, nego o onom u kojem živim na način na koji su to radili naši najbolji pjesnici, čija imena možda više i ne pamtimo, ali pamtimo stihove", dodala je Đerićeva.

Autorka se kroz zbirku "Zombi-kombi jezdi regionom" bavi svakodnevnim, društvenim, političkim, socijalnim temama koje se tiču naše stvarnosti, ali i kanadske, budući da Đerićeva duži niz godina živi i radi u Kanadi.

"Mislim da teme kojima se bavim nisu izbor nego nužnost, zadatost, ne biram ja teme nego one biraju mene, svuda su oko nas. Mislim da je zadatak umjetnika da govori o stvarnosti koja jeste, a ne o onoj za koju bi želio da bude i da služi kao neka vrsta dokumentariste u tom procesu", kazala je autorka.

Đerićeva je do sada objavila romane "Zemlja u zrnu kafe", "Bosanci trče počasni krug", "Priručnik za zločin", "Nesreća i stvarne potrebe", "Sva je priroda surova i divlja" i zbirke poezije "Otvorenost", "Sa moga prozora odličan je moj život" i "Tamo na nebu jedu svoj kupus".

"Poezija koja ne komunicira je poezija koju niko neće čitati i takva me ne zanima. Nastojim da pišem pjesme koje će doprijeti do ljudi, koje će ostaviti traga na nečije uši i pomoću koje ću ja reći da imam neku svrhu na planeti, da sam uradila sve što sam mogla da popravim svoj mali dio svijeta, da nekom pomognem i da sebi pomognem ako je to moguće", zaključila je autorka.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.