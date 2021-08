U Beogradu održano književno veče posvećeno Petru Kočiću

U Udruženju književnika Srbije večeras je, u okviru Kočićevog dana u Beogradu, u prisustvu književnih stvaralaca iz Srbije i Republike Srpske održano književno veče posvećeno velikom srpskom književniku i narodnom tribunu Petru Kočiću.

Književnik Duško M. Petrović istakao je da Kočićev jezik sigurno najbolje oslikava život i uslove "ne samo pod okupacijom, nego i danas na slobodi".

"Podsetiću vas da je u jednoj anketi koju je organizovala `Matica Srpska` Isidora Sekulić kazala:"Kada bih mogao jezik jednog pisca biti jezik jednog naroda, ja bih glasala da to bude jezik Petra Kočića", rekao je Petrović.

On je naglasio da su okolnosti dovele do toga da večeras na književnoj večeri budu samo književnici iz Srbije i Republike Srpske čime je, kako je rekao, dobijen odličan književni most preko Drine i prilika da se govori o srpskom jeziku i pismu u trenutku koji je za njih sudbonosan.

Pisac Zoran Kostić poručio je da je djelo Petra Kočića opšta vrijednost srpskog naroda, čija aktuelnost ne prolazi.

"Za to je, nažalost, zaslužno i sve ono protiv čega se Petar Kočić borio i na šta je ukazivao, jer je sve to i dalje aktuelno kao da se ništa nije promijenilo od njegovog vremena do sada", rekao je Kostić.

O Kočiću i vrijednosti njegovog književnog zavještanja za srpski jezik, književnost i kulturu govorili su i Željka Avrić, Valentina Pitulić, Goran Šaula, Branislav Zubović, Miladin Berić, Živko Vujić i Milan Rakulj.

Kočićev Dan u Beogradu dio je manifestacije Kočićev zbor, a u glavnom gradu Srbije se u kontinuitetu obilježava već tridesetak godina, u posljednjih 15 godina u organizaciji Udruženja književnika Srbije i Predstavništva Republike Srpske u Srbiji.

Ranije danas predstavnici Organizacionog odbora Kočićevog zbora, udruženja književnika Republike Srpske i Srbije, grada Banjaluke i Predstavništva Republike Srpske u Srbiji su položili cvijeće i prislužili svijeće na grobu Petra Kočića u Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu i na spomenik velikom piscu u Čuburskom parku.

