U Hašanima održana manifestacija "Ćopićevim stazama djetinjstva"

U Hašanima rodnom mjestu književnika Branka Ćopića održane su "Ćopićeve staze djetinjstva".

Otvoreno je novoizgrađeno pozorište za djecu" Јeževa kućica. Stihove najplodonosnijeg pisca naše književnosti čitali su učenici i književnici.

Najuspješniji literarni rad o temi Јeževa kućica napisala je Iva Pančić učenica Osnovne škole "Branko Ćopić" iz Banjaluke.

Ove godine Fondacija je nagradu "Blagodarje" dodijelila Narodnoj biblioteci" Branko Ćopić " iz Velike Popne u Gračacu u Hrvatskoj.

Fondacija Branko Ćopić" i opština Krupa na Uni zajedno rade na realizaciji projekta "Bašta sljezove boje-Hašani".

Na početku je položen vijenac kod piščeve biste kod spomen-škole "Branko Ćopić".

Branko Ćopić rođen je 1. januara 1915. godine u Hašanima. Prvu književnu nagradu dobio je 1938. godine od Akademije sedam umjetnosti za kratku priču, 1939. godine Rakićevu nagradu, a zatim i nagradu Srpske kraljevske akademije 1940. godine.

Njegova antologijska zbirka pripovjedaka "Bašta sljezove boje" osvojila je Njegoševu nagradu 1972. godine, a NIN-ovu nagradu za najbolji roman dobio je 1958. godine za djelo "Ne tuguj bronzana stražo". Od 1968. godine bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Ćopić je 26. marta 1984. godine izvršio samoubistvo skočivši sa mosta na Savi u Beogradu.

