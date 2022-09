U NUB RS obilježen Evropski dan jezika

BANJALUKA - Promocija knjige "Kako li se kaže? I šta u stvari znači", autorke Brankice Radonjić, promovisana je danas u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske (NUB RS) povodom Evropskog dana jezika, koji je u pomenutoj ustanovi obilježen petnaesti put.

Riječ je o interaktivnoj promociji na kojoj su djeca aktivno učestvovala u rješavanju jezičkih nedoumica, a više o samoj knjizi govorila je autorka.

"S obzirom na to da ja radim u prnjavorskom amaterskom pozorištu, ideja za ovakav projekat nastala je prije šest-sedam godina kada smo željeli da napravimo pozorišnu predstavu 'Kako li se kaže'. Međutim, zbog tehničke nemogućnosti ideja je ostala da čeka neko drugo vrijeme i ove godine realizovana je u vidu ilustrovane knjige, ilustrovanog priručnika o jeziku za naše najmlađe sagovornike, odnosno govornike srpskog jezika", kazala je Brankica Radonjić, čija je knjiga objavljena u izdanju banjalučkog "Art printa".

Knjiga se, kako je rekla, bavi posebnom oblašću gramatike - semantikom.

"Pokušavamo govornicima da ukažemo na to da nije isto ono što smo željeli da kažemo i ono što smo zaista rekli, odnosno to su rečeničke konstrukcije u kojima dolazi do promjene značenja. Neki primjeri su na bukvalnom nivou i jasni su i najmlađima, dok za druge primjere moramo da poznajemo određena gramatička pravila i oni su prilagođeni starijim govornicima - osnovcima ili srednjoškolcima", kaže Radonjićeva.

Ona dodaje da je u realizaciji ovog projekta bio uključen tim saradnika.

"Osim mene kao autora, ja bih željela da istaknem dragog prijatelja Peđu Trajkovića koji je uradio sjajne ilustracije, jer bez tog aspekta knjiga ne bi imala ovakav oblik, a vjerovatno i ovakav značaj. Knjiga je interaktivna. Ona podrazumijeva aktivno učešće čitaoca. Dakle, dijete prepoznaje grešku na ilustraciji, zatim u sljedećoj rečenici mora da umetne tačnu odgovarajuću riječ i onda ilustruje pravo značenje semantičkog izraza", navela je Radonjićeva.

Poput knjige, ponavljamo još jednom, i sama promocija bila je interaktivna.

"Kada radimo sa djecom nižeg uzrasta koncipiramo promociju tako da su ona sve vrijeme aktivna. Oni crtaju, prepoznaju grešku, obrazlažu, pa čak i daju sopstvene primjere. Pošto planiramo da objavimo drugi i treći nastavak ove knjige, jako nam je važno da vidimo da li govornici uopšte prepoznaju šta je semantička greška i da onda, nadamo se, kroz očigledan vid nastave, kroz ilustraciju zapamte kako ne treba, a kako treba", priča Radonjićeva.

Ona je kao profesorica srpskog jezika i književnosti koja je zaposlena u Osnovnoj školi "Branko Ćopić" kao školski bibliotekar govorila i o značaju obilježavanja Evropskog dana jezika.

"Mi godinama unazad, sve obrazovne institucije, obilježavamo ovaj dan dajući akcenat učenju maternjeg i stranih jezika. Izuzetno je važno da se pažnja javnosti u posljednjih nekoliko godina okreće od drugih tema ka ovakvim temama i zaista želim da zahvalim svim medijskim kućama koje prate ovakve aktivnosti", istakla je Radonjićeva, čiji je projekat "Kako li se kaže" podržan od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, opštine Prnjavor i SPKD "Prosvjeta" Prnjavor.

Za kraj valja istaći i to da je ova knjiga dostupna u bibliotekama svih osnovnih škola u Republici Srpskoj, koje su po jedan primjerak dobile na poklon. Knjigu je moguće kupiti samo prilikom promocija, a sav prilog od prodaje usmjeren je u humanitarne svrhe i biva doniran Udruženju roditelja djece sa poteškoćama u razvoju "Neven" iz Prnjavora.

Povodom Evropskog dana jezika u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske najavljen je i niz drugih aktivnosti: "Otvoreni mikrofon" (poezija i proza na evropskim jezicima), razmjena knjiga na stranim jezicima, radionica za predavače jezika "značaj kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika stranih jezika" te radionice francuskog i engleskog jezika.