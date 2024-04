U Trebinju otvoren "Dučićev dan"

​TREBINJE - Naučnim skupom "Poezija i poetička misao Novice Tadića" u Trebinju je počela tradicionalna kulturna manifestacija "Dučićev dan", posvećena velikom srpskom pjesniku, Trebinjcu Jovanu Dučiću, koja se godinama održava na praznik Blagovijesti, kada je preminuo bard srpske poezije.

Svetlana Šeatović, rukovodilac Odeljenja Instituta za modernu srpsku književnost u Beogradu, koja godinama vodi ovaj naučni skup, istakla je da je u pitanju 16. zborovanje eminentnih stručnjaka književnosti, koje Odeljenje za poetiku moderne i savremene srpske književnosti organizuje u saradnji sa gradom Trebinjem i "Dučićevim večerima poezije".

"Šesnaesta godina zaista nije malo, a ovogodišnji skup je posvećen Novici Tadiću, pesniku koji je iz stare Hercegovine, možda za nijansu manje poznat najširoj publici, ali pesnik koji ovde pripada svojim najbližim i zavičajnim određenjem, dok se, sa druge strane, sada navršava 50 godina od prve zbirke koju je objavio Novica Tadić, tako da je ovo poseban povod zbog kojeg smo predložili da upravo on i njegovo delo budu tema našeg skupa", rekla je Svetlana Šeatović.

Dodala je da Tadić pripada krugu modernih srpskih pjesnika koji su izuzetno cijenjeni u naučnim krugovima.

"Reč je o pesniku koji je upotrebljavao oblike karnevalizacije, groteske, jednog specifičnog oblika religioznosti, sasvim specifičnog u odnosu na, recimo, Ivana V. Lalića ili Rajka Petrova Noga. To je oblik religioznosti koji duboko razume svakodnevni svet, a to je onaj svakodnevni svet zlog, u koji pokušava da unese elemente sakralnog kako bi ga učinio podnošljivim svakodnevnom čoveku. I to je jedan od puteva kojim se može razumeti Novica Tadić", pojasnila je Šeatovićeva.

Istakla je da je Trebinje pravi biser, jedna vrsta grada mecene za srpsku poeziju i nauku.

"Ovaj grad zaista čuva najbolje tradicije Jovana Dučića. I ako je Dučić išta mogao da poželi - to je da njegovo rodno mesto bude mesto u kome uvek možemo govoriti o najboljim srpskim pesnicima, o čemu, uostalom, govori i 16 godina tradicije - da smo našli dobru meru kvaliteta i onoga što je kulturna strategija jednog grada i moram da kažem jedinog grada koji ima tu vrstu strategije i u Republici Srpskoj i u Srbiji", navela je Šeatovićeva.

Manifestaciju je otvorio Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, koji je zahvalio organizatorima i učesnicima što, kako kaže, nalaze dovoljno razloga i profesionalnog izazova da svoja stručna promišljanja poezije i poetskog prezentuju u Dučićevom Trebinju.

"Hvala vam što ostavljate dragocjeno svjedočanstvo i svoj autorski doprinos srpskoj književnosti i kulturi uopšte. Možda, još uvijek kao tvorci i savremenici, u ovom velikom poslu i nismo potpuno svjesni šta će ova biblioteka i vaš rad značiti za srpsku književnost i srpski narod u budućnosti, ali već sada skromno mogu predvidjeti da će značiti dosta", rekao je Ćurić.

Podsjetio je da je u posljednjoj dekadi prošlog vijeka, u okviru "Dučićevih večeri poezije", redovno organizovan naučni simpozijum pod nazivom "Čekajući povratak Dučića", na kome su učestvovala najpoznatija imena u srpskoj književnosti, a favorizovana su slobodna i mudra promišljanja Dučićevog djela.

"Ne, zadugo, nakon što se 'taj astralni nomad' konačno smirio u svojoj Hercegovačkoj Gračanici, Trebinje se na 'Dučićev dan' 'priključilo' ovom velikom naučnom skupu Instituta za književnost i umetnost iz Beograda, jer je riječ o izuzetnom kulturnom poduhvatu i jedinstvenoj sintezi brojnih mišljenja i gledišta o najznačajnijim pjesnicima na srpskom jeziku. Iz naše zajedničke, plodne saradnje, ove godine promovišemo 15. po redu zbornik radova pod nazivom 'Poezija i poetička načela Laze Kostića', čiji pjesnički opus čini jedan od 'kamena međaša' u istoriji srpske poezije. Treba reći da je ovaj zbornik prvi put i štampan u trebinjskoj štampariji", rekao je Ćurić, nakon čega mu je Svetlana Šeatović i zvanično uručila ovaj zbornik.

Ćurić je dodao da je ovogodišnji naučni skup prilika da se sveobuhvatnije progovori o značaju poezije Novice Tadića na razvoj srpske poezije, ali i dokaz da Dučićevo Trebinje ostaje mjesto gdje se najstručnije raspravlja o srpskoj poeziji, razumijevanju pojedinih pjesnika i njihovom mjestu u srpskoj kulturi.

Prvog dana manifestacije "Dučićev dan", planirana je promocija knjige "Zavet i Megalopolis" prof. dr Slobodana Vladušića, a uoči Blagovijesti, u subotu, slijedi program "Dučiću s ljubavlju", koji će na Trgu pjesnika upriličiti maturanti trebinjske Gimnazije "Jovan Dučić" i učenici Muzičke škole Trebinje, a u večernjim satima slijedi promocija zbornika o Lazi Kostiću, nastalog na prošlogodišnjem skupu, te izložba "Nikola Tesla - čovjek iz budućnosti".

U nedjelju, na sam praznik Blagovijesti i datum upokojenja Jovana Dučića, u Hercegovačkoj Gračanici će biti služena sveta liturgija i pomen pjesniku.

