U Trebinju promovisana knjiga novinara i književnika Momira Brkića

TREBINJE - Nova knjiga trebinjskog novinara i književnika Momira Brkića pod nazivom "Obluci, aforizmi i koješta" promovisana je u Muzeju Hercegovine u Trebinju.

Brkićevi aforizmi, kao kratke forme koje, kako i sam kaže, imaju sve više poštovalaca, govore o životu, različitim pojavama i svemu onome "što čujemo, ali i onome što ne čujemo", što je, kako kaže, oko nas i u nama.

"Imam želju da aforizmi uz minijature-vinjete budu sastavni dio kulture ovog grada, a da li će tako biti, pokazaće vrijeme. Pretpostavljam da će mladi usvojiti aforizam kao izraz stanja duha", rekao je na promociji Brkić, ističući da mu je lakše napisati pjesmu nego ovu kratku formu i kako je dodao: "Lakše je napisati i cijelu stranicu nego sažeti nešto u jednu jedinu rečenicu. "

On je najavio i zbirku pjesama pod nazivom "Otpisane pjesme", odnosno stihove koje je nekada ranije napisao, a sada ih, kako reče, "iskopao", preradio i nada se da će se naći pred čitaocima, ali ima u planu i rad na romanu, o kome nije želio još ništa da govori.

Recenzent nove Brkićeve knjige, profesorica Olgica Cice, koja je i sama pjesnikinja, kazala je da ova zbirka aforizama ukazuje na sve probleme koji muče čovjeka i na koje treba reagovati, te da je njegov rukopis omeđen Sizifovom, odnosno čovjekovom tragikom, ali i snagom i prkosom.

"Specifičnost Momira Brkića je što je on uvijek samo on, jer u svemu što je pisao nikada nisam primijetila da je sličan nekome, on je drugačiji, jedinstven, moderan", navela je Cice, podsjetivši na Brkićevu prvu knjigu dječje poezije "Mamino ja", gdje ju je, kako objašnjava, posebno iznenadilo da jedan muškarac govori tako milo, jezikom djeteta, što se rijetko susreće kod nekog drugog dječjeg pjesnika.

Recenzent prof. dr Dragan Koprivica je ocijenio da pišući o Sizifu i nama koje je nazvao Sizifovim potomcima autor nije uzalud gurao svoje aforizme uzbrdo.

"Njegova knjiga se neće obrušiti nizbrdo, a mnogi aforizmi iz nje obradovaće, razgaliti i nasmijati poklonike tako zahtjevne i tako, nažalost, i dalje marginalizovane forme", napisao je u recenziji Koprivica.

Brkićeve aforizme na promociji su govorile glumice Jefimija Ot i Vedrana Jokanović, kao i glumac Darko Kurtović.

Momir Brkić je autor i knjige poezije za djecu "Mamino ja", a trenutno piše roman pod radnim naslovom "Kad brestovi umiru", o teškoj sudbini čovjeka izgubljenog u današnjem vremenu.

Knjiga "Obluci, aforizmi i koješta" nekadašnjeg spikera, novinara i urednika Radio Trebinja, kasnije i direktora Gradskog pozorišta Trebinje, objavljena je u izdanju JU Centar za informisanje i obrazovanje, a promovisana je na autorov rođendan.