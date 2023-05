U Zenici gostovao festival iz Havane: "Riječ u svijetu" i u BiH

ZENICA - Poslije 42 države i više od 800 destinacija pjesnički festival "Palabra en el Mundo", odnosno "Riječ u svijetu", organizovan je i u zeničkom klubu "Plava paleta", jedinoj destinaciji na prostoru bivše Jugoslavije.

"Međunarodni festival poezije 'Palabra en el Mundo', sada u svom sedamnaestom izdanju, kulturni je događaj koji se ponavlja svake godine u maju na više od 900 lokacija u 42 zemlje, čije je ishodište u Havani, u okviru 'Proyecto Cultural Sur Internacional' časopisa 'Isla Negra'. Ovoga puta na poziv direktora za Evropu, gospodina Enca Santezea, porodici se pridružuje i klub 'Plava paleta'", rekao je Emir Sokolović, književnik i prvi čovjek "Plave palete".

S obzirom na to da je festival za ove prostore novi u porodici festivala, i pored prijave stotinjak autora, objasnio je Sokolović, impozantno je da se samoj poetskoj večeri, koje se odvijalo u banket dvorani restorana "Tapas", odazvalo 37 autora iz BiH, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Nizozemske, Poljske i Kanade.

Enco Sinteze je ovom prilikom naglasio da, u svjetskom kontekstu ovog festivala, BiH, kao jedan od domaćina, nije mogla izostati, s obzirom na to da je širenje mira jedna od misija festivala.

"U BiH su istorijske prekretnice učinile još hitnijim uzdizanje mira, kao preduslova za rast i razvoj njene tradicije. Poziv za BiH kao punopravnu i evropsku zemlju zaslužuje zasluge. Igrom slučaja Emir Sokolović živi i radi u Zenici, kucajuća je duša važnog 'pjesničkog laboratorija', kluba 'Paleta', centra sa snažnom privlačnosti za intelektualce od književnosti do muzike, od pjevanja do slikarstva i kiparstva... Upravo zbog toga Emir je ovom prilikom okupio veliki broj učesnika 'Palabra en el Mundo' u svom 17. izdanju, koje je prvo u BiH. Siguran sam da će to biti početak redovne poetske i umjetničke avanture u godinama koje dolaze", naglasio je Sinteze.

Poziv da zvanično otvori festival pripala je direktoru Gradske biblioteke Kakanj Senadu Čišiji, koji je rekao da pjesnici ostvaruju svoju dužnost da svijetu vrate dio proživljene ljepote i istine svijeta jer, kako je naglasio, kroz pjesmu istina želi da se objavi čovjeku i svijetu.

Pored Sokolovića, u organizaciji festivala učestvovali su Sanela Mulabdić, Hisam Jusufović, Zoran Grgić Grga i Ajdin Alibabić, dok su autori učesnici bili: Ajdin Alibabić, Azem Gvozden, Branko Serdar, Damir Maras, Dejan Tešić, Dinko Osmančević, Ensar Bukarić, Ermin Čelenka, Ernest Bučinski, Fatima Jamaković Čorambegić, Gordana Sarić, Ibrahim Honđo, Igor Mihaljević, Ilda Arnautović, Jasmin Salčinović, Jelena Škrbić, Jože Brenčić, Lidija Puđak, Ljubica Ribić, Marija Pavković, Marko Bačanović, Milan Novak, Milorad Kostić, Mirjana Jezildžić, Miroslav Tičar, Mladen Ćosić, Nermina Salčinović, Mihad Mešić, Nuša Tičar, Petra Kampl Petrin, Rabija Mameledžija, Sanja Strukar Križanac, Sebila Pašalić, Senada Beganović, Tajra Novaković, Tatjana Tomić, Vernesa Manov i Vida Dvoršek.