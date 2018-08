Umro britanski nobelovac V. S. Naipol

Britanski pisac Vidiadar Suradžprasad Naipol, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2001, umro je u 86. godini, saopštila je njegova porodica.

"Bio je div u svemu što je radio i umro je okružen ljudima koje je volio, nakon života punog veličanstvene kreativnosti i inicijative", rekla je juče njegova žena.

Nobelovu nagradu je dobio, prema obrazloženju Švedske akademije, "zbog perceptivne naracije i nepokolebljivog preispitivanja u radovima koje nas tjera da vidimo prisustvo zabranjenih istorija".

Najpoznatija dela su mu "A House for Mr. Biswas", "In a Free State", "A Bend in the River", i "The Enigma of Arrival".

Tokom nevjerovatne poluvekovne karijere, Naipol je kao samozvani "bosonogi kolonijalista" prešao put od ruralnog Trinidada do engleske više klase, dobio gotovo sve najznačajnije nagrade i vitešku titulu, i smatran je za jednog od najvećih engleskih pisaca 20. vijeka.

Naipol je napisao više od 30 knjiga u kojima se bavio kolonijalizmom i dekolonizacijom, egzilom i borbama malog čovjeka u zemljama u razvoju, temama koje su odražavale njegovo porijeklo i životni put.

Iako su njegova djela bila hvaljena zbog saosjećanja prema siromašnima i prognanima, sam pisac je mnoge uvrijedio arogancijom i šalama o nekadašnjim podanicima britanske imperije.

Na primer, Indiju je nazvao "društvom robova", govorio da Afrika nema budućnost, a fatvu izdatu protiv Salmana Rušdija 1989. je nazvao "ekstremnom formom književne kritike".

Prema riječima jednog od kolega, Naipolova gledišta, zbog kojih je bio optuživan i za rasizam, odražavala su ono što "bjelci žele da kažu ali ne smiju".

Rođen je 17. avgusta 1932. na Trinidadu u porodici indijskih emigranata, a studirao je englesku književnost na Oksfordu. U Englesku se preselio 1953.

"Da, rođen sam tamo. Oduvijek mislim da je to bila velika greška", rekao je Naipol o Trinidadu 1983.