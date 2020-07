Uprkos pandemiji, bogat program "Imperativa"

BANJALUKA - Treće izdanje Festivala književnosti "Imperativ" biće održano od 15. do 20. jula u Kulturnom centru Banski dvor, a uprkos pandemiji virusa korona, koja još traje, festival nam i ove godine donosi bogat književni program.

Kako su saopštili organizatori festivala, besplatne pozivnice za sve događaje mogu se preuzeti od 7. jula na biletarnici Banskog dvora, svakim danom osim nedjeljom u periodu od 10 do 18 časova, napominjući da je na programima obavezno nošenje maske i dezinfekcija ruku na ulazu u Banski dvor, te da je ograničen broj mjesta u publici. Zbog trenutne epidemiološke situacije, na programima će moći biti prisutno maksimalno 50 posjetilaca. Sam program kreiran je na osnovu uspjeha književnih djela u prethodnoj godini.

"Trudili smo se, kao i obično, da napravimo izbor autora koji su u prethodnoj godini svojim književnim radom privukli pažnju čitalačke publike, ali i književne kritike na regionalnoj književnoj sceni. Pored druženja s piscima i pjesnicima, posjetioci će i ove godine imati priliku da u okviru sajamskog dijela festivala posjete i štandove izdavača koji su pripremili povoljne sajamske cijene", kazala je Aleksandra Madžar, portparol "Imperativa", napominjući da će na trećem izdanju festivala izlagati "Booka", "Lom", "Kontrast", "Arhipelag", "Clio", "Dereta", "Plato", "Buybook" i "Sandorf". Pored gostiju svoje štandove imaće i izdavači iz Banjaluke "Ramajana", "Imprimatur", "Deveta dimenzija", "Art scena" i "Pčelica".

Prve festivalske večeri, 15. jula, u 18 časova biće predstavljeno reizdanje knjige "Banjaluka u putopisima, zapisima i legendama" autora Mate Džaje, a u saradnji sa Antikvarijatom "Ramajana".

"Predstavljanje ove knjige pratiće i otvaranje izložbe knjiga o Banjaluci. Program će se nastaviti u 20 časova događajem 'There is a light never goes out' koji je posvećen Bekimu Sejranoviću", napominje Madžareva.

Drugog dana festivala, kaže ona, svi zaljubljenici u pisanu riječ biće u prilici da u 13 časova u Caffeu "Yoko" popiju kafu s književnikom Darkom Cvijetićem. "Pjesnici Zvonko Karanović i Tatjana Bijelić čitaće svoje stihove u okviru programa 'Poeziju će svi čitati' u 18 časova. U 19.15 čitaocima će svoj roman 'Crna knjiga' predstaviti autor iz Beograda Luka Tripković. Sa Lukom i njegovim izdavačem Ivanom Bevcom (Booka) razgovaraće Stevo Grabovac. O muzici koja je inspiriše u okviru programa 'Note i slova' u 21 čas govoriće Magdalena Blažević iz Mostara", najavljuje Madžareva.

Trećeg i četvrtog dana festivala nastupiće pisci i pjesnici: Feđa Štukan, Srđan Sekulić, Ranko Risojević, Saša Ilić, Ana Vučković Denčić, Slađana Nina Perković, Danijel Gatarić, Tanja Stupar Trifunović, Aleksandra Čvorović, Almin Kaplan i Elvedin Nezirović, a biće održana i promocija časopisa "Srp".