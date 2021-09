Veče laureata zatvorilo 49. "Književne susrete na Kozari"

PRIJEDOR - Uručenjem nagrade "Skender Kulenović" Đorđu Nešiću, srpskom pjesniku iz Dalja u Hrvatskoj, na Večeri laureata, u nedjelju uveče u Prijedoru, završeni su 49. "Književni susreti na Kozari".

Nešić je dobitnik prestižne nagrade nazvane po imenu autora čuvene "Stojanke majke Knežopoljke", kako je to konstatovao žiri na čelu sa Goranom Maksimovićem, kao najizrazitiji liričar među savremenim srpskim pjesnicima.

"To je pjesnik koji na različite načine spaja raznovrsne poetike srpske književnosti od baroka i klasicizma, pa sve do postmoderne, odnosno savremene književnosti. Jednostavno rečeno, jedan izraziti eruptivni pjesnički talenat", obrazložio Maksimović.

Đorđe Nešić u književnost je ušao daleke 1985. godine zbirkom pjesama "Crv sumnje u jabuci razdora", koja je tada nagrađena Brankovom nagradom, nakon čega je objavio desetak zapaženih i najčešće nagrađivanih knjiga. On je istakao da nagrada s imenom Skendera Kulenovića za njega predstavlja izuzetnu čast.

"Predstavlja mi, u svakom slučaju, izuzetnu čast da me žiri nagradio ovom uglednom nagradom i time svrstao među važne srpske književnike, u društvo onih koji su dobili ovu nagradu počevši od prvog dobitnika Branka Ćopića pa do najznačajnijih nekad jugoslovenskih, a u posljednjih nekoliko decenija srpskih književnika", rekao je Nešić.

Nagradu je dobitniku uručio Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora, rekavši da su "Književni susreti na Kozari" ponos grada Prijedora.

"Ono što je ponos grada Prijedora - to su 'Književni susreti na Kozari'. Sljedeće godine ćemo imati 50. godišnjicu, jubilej. Ova 49. godišnjica je zapravo priprema za taj jubilej. Očekujem da ćemo i tada imati reprezentativu manifestaciju kojoj će pozavidjeti cijela Republika Srpska, pa i šire. Drago mi je da sam i danas imao priliku da razgovaram sa našim istaknutim piscima kao što su Matija Bećković i Ljubivoje Ršumović, koji već godinama daju poseban štih 'Književnim susretima na Kozari'", rekao je Pavlović.

Pored pomenutih Đorđa Nešića, Matije Bećkovića i Ljubivoja Ršumovića, na završnoj, odnosno Večeri laureata 49. "Književnih susreta na Kozari" učestvovali su i pjesnici Ranko Pavlović, Đorđo Sladoje, Emsura Hamzić i Nenad Grujičić. Posljednji nabrojani stigao je na Kozaru i u Prijedor nakon 16 godina odsustvovanja s ovih susreta.

"Ja sam, u stvari, u velikoj zavičajnoj radosti. Dolazim nakon 16 godina nepozivanja na 'Književne susrete na Kozari'. Stižem iz Novoga Sada. Ja sam, kako rekoh, Prijedorčanin i normalno je da je ovo za mene uzbuđenje posebne vrste. Šesnaest godina su godine koliko, recimo, dete ide u osnovnu školu osam, pa u srednju četiri, pa fakultet još četiri i onda to je to - 16. No, ja ne dolazim kao osvetnik, već kao čovek koji oprašta", rekao je Nenad Grujičić.

U okviru ovogodišnje manifestacije u Prijedoru i na Kozari održano je osam programa.