Večeras promocija romana Zdravka Kecmana

BANJALUKA - Promocija romana Zdravka Kecmana "Trubač fronta na Soči" biće održana večeras sa početkom u 19 časova u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor.

Ovo dvotomno djelo govori o pravljenju pruga uskog kolosijeka, poznatom vozu "ćiri", a naročito se odnosi na prugu Dobrljin - Novi Grad - Prijedor - Usorci - Sanski Most - Ribnik i Drvar. Roman obuhvata vrijeme od oko sto godina, od nastanka tih pruga do njihovog ukidanja. Tu su vrijeme ljudi, životi, ratovi, a posebno onaj na Soči i Pjavi.

"Težište romana je Prvi svjetski rat, i to najviše Soča i Pjava. To dobro poznajem, jer sam gore boravio, živio, i sada odlazim. Roman je nastajao od mojih mladih godina pisanja, ali sam ga pisao posljednjih desetak godina. On je veoma obiman, u dva toma, preko 800 strana. Posebna ideja je da se roman promoviše u starim željezničkim stanicama iz tog vremena, i počinjemo sa prijedorskom, pa dalje", kazao je Kecman.

Pored njega na promociji u Banskom dvoru će govoriti Miljko Šindić i Aleksandra Čvorović.