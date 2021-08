Vraća se banjalučki Sajam knjige

BANJALUKA - Za ljubitelje knjiga i probranih djela septembar donosi posebnu radost jer čak šest dana ovog mjeseca biće rezervisano za 26. Međunarodni sajam knjige "Banjaluka 2021".

Nakon što sajam prošle godine nije održan zbog epidemiološke situacije, period od 14. do 20. septembra u Sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci rezervisan je za brojne domaće i inostrane izdavače, pisce, te brojne prateće programe.

Sajam knjige u Banjaluci je mjesto promocije novih izdanja knjiga, te daje mogućnost susreta sa izdavačima i poznatim književnicima sa naših prostora.

"Ove godine je bilo veoma teško organizovati sajam, naročito po pitanju epidemije. Izdavači iz Srbije, ali ni bilo ko drugi ne želi da preuzme na sebe odgovornost u slučaju da se neko razboli. Prijave su poslali, sajam počinje od 14. do 20. septembra i sve radimo sa velikom nadom da ćemo ga i održati. Trenutna epidemiološka situacija kod nas je dobra, međutim u Srbiji i nije baš, a veliki broj izlagača su nam izdavači iz Srbije", rekla je Petra Ivić, rukovodilac sajma, čiji je organizator "Glas Srpske".

Knjige su uvijek bile glavno oruđe i pokretač u borbi za napredak ljudskog roda, a Ivićeva je dodala kako su zadovoljni i ovogodišnjim odzivom izdavača. Biće prisutni izdavači koji su tu već godinama, a pošto prethodne godine sajam nije fizički održan, izdavači su s radošću dočekali ovogodišnji.

"Jedini problem je epidemiološka situacija, jedina dilema. Tu će biti 'Laguna', 'Vulkan', 'Mali princ', Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo, Zavod za udžbenike Banjaluka, 'Dereta' i mnoge druge izdavačke kuće. Što se tiče gostovanja pisaca, biće ih svakako, to je na izdavačima. Mi se trudimo da dovedemo neke u sradanji sa Ministarstvom prosvjete i kulture RS i Narodnom univerzitetskom bibliotekom RS. Program će biti uskoro poznat", kazala je Ivićeva za "Nezavisne".

Ivićeva je naglasila da će biti i standardnih sajamskih popusta, kao i svake godine, naročito posljednjih dana manifestacije.

"Znači, nedjelja i ponedjeljak, a vikend je rezervisan za porodične posjete sajmu. Vjerujemo da će biti popusta, to zavisi od izdavača, ali i njima je cilj zbog veće prodaje da daju sniženja. Obično to bude od 30 do 50 odsto, a nadamo se da će tako biti i ove godine", zaključila je Ivićeva.

Prošle godine Sajam knjige nije mogao da bude održan u svom tradicionalnom obliku zbog epidemiološke situacije, ali su organizatori odlučili da ljubitelji knjige ne budu zapostavljeni, pa su priredili smanjeno online izdanje. Na sajtu sajma bila su predstavljena izdanja i linkovi sa stranicama izdavača. Najljepša djela domaće i svjetske književnosti krasiće na desetine štandova, a svi ljubitelji imaće priliku da upotpune svoje kolekcije djela najpoznatijih srpskih pisaca 20. vijeka, čija je vrijednost svevremena.

Beogradski sajam

Nakon brojnih pregovora čelnici Sajma knjige u Beogradu odlučili su da jednu od najvećih smotri pisane riječi u regionu održe u standardnom terminu, od 23. do 31. oktobra. Prvobitno je bio plan da ovaj sajam bude održan u septembru, međutim pod pritiskom Udruženja izdavača i knjižara Srbije i Udruženja profesionalnih izdavača Srbije odlučeno je da grad Beograd subvencioniše dio zakupa štandova izdavačima za Sajam knjiga imajući u vidu tešku situaciju u kojoj su se našli usljed pandemije virusa korona, te da se isti održi u oktobru.

"Izdavači su svesni, pošto im je predočeno, da je moguće da Sajam knjiga ne bude održan ukoliko se u oktobru pogorša epidemiološka situacija. Želimo da u uslovima pandemije održimo tradiciju Sajma knjiga, jednu od najlepših koju ima naš grad", rekao je Goran Vesić, zamjenik gradonačelnika Beograda.