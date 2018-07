Vukelić: Festivali za djecu su jedno, sladunjava TV takmičenja drugo

Vid - Vicko Vukelić, pjesnik koji je dobio mnoštvo nagrada za najbolji tekst na najznačajnijim festivalima zabavne muzike za djecu na prostoru bivše Jugoslavije, ovaj put u Banjaluku donio je priznanje iz Donjeg Milanovca sa festivala "Tin". Tim povodom sa autorom tri himne osnovnih škola i festivala zabavne muzike, koji važi za jednog od najtiražnijih pjesnika za djecu i mlade kod nas, razgovarali smo o ovoj grani stvaralaštva, a Vukelić za "Nezavisne" otkriva i kakva je razlika između festivala i "sladunjavih" emisija, te kakav je status pjesnika koji pišu za najmlađe.

NN: Neki dan ste dobili nagradu na festivalu "Tin" u Donjem Milanovcu, o kakvoj nagradi je riječ?

VUKELIĆ: Pa, prvo da vam kažem da je to najstariji festival zabavne muzike za djecu u Srbiji koji traje 39 godina i na njemu su nastupala najveća imena zabavne muzike kod nas, to su danas poznati pjevači koji imaju uspješne karijere. Na ovom istom festivalu 2015. godine sam dobio prvu nagradu za tekst žirija mladih, a evo neki dan mi je uručena prva nagrada za najbolji tekst festivala. Samo da napomenem da su na ovom festivalu bili i tekstovi nekoliko naših velikih pjesnika, što nagradi daje poseban značaj.

NN: Da li postoji neka Vaša pjesma koja je više puta muzički obrađena?

VUKELIĆ: Prije desetak godina sam dobio zlatnu plaketu za tekst na jednom festivalu, a ta pjesma je prije dvije godine opet muzički obrađena i izvedena na drugom festivalu, gdje je opet nagrađena prvom nagradom.

NN: Koliko su muzički festivali za djecu danas kvalitetni i da li postoji neki standard ispod kojeg se ne smije ići?

VUKELIĆ: Jedna od rijetkih stvari u našem društvu koja drži do kvaliteta jesu muzički festivali za djecu. Naravno, nisu svi kvalitetni, ali govorim vam o nekoliko festivala na kojima se pojavljuju moje pjesme. U BiH je kvalitetan Đurđevdanski festival i moram da kažem da je zaista na svjetskom nivou, što se tiče Srbije, ako isključimo festival "Tin", tamo da gotovo i nemamo kvalitetnog festivala, govorim o pjesmama koje se prvi put izvode, od festivala za pjesme koje su već negdje izvođene su festivali u Somboru i Kikindi, Crna Gora ima dva sjajna festivala - "Naša radost" i "Zlatna pahulja" i drago mi je da sam bio na oba ova velika festivala, od stranih su festivali koji su u Bjelorusiji i Kazahstanu. Napominjem, da se neko ne bi uvrijedio, da na drugim festivalima nisam učestvovao pa ne mogu ni da govorim koliko su značajni i kvalitetni, jer sarađujem sa nekoliko sjajnih kompozitora koji ne šalju pjesme bilo gdje.

NN: Sarađujete li i sa kompozitorima van granica BiH?

VUKELIĆ: Iskreno da vam kažem, jedino i sarađujem sa kompozitorima koji nisu iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Kompozitori sa kojima stalno sarađujem su Lado Leš iz Novog Sada, Nenad Ilijić iz Donjeg Milanovca i Vesna Veljković iz Beograda. Postoji tu još poneki kompozitor koji povremeno muzički obradi moj tekst, ali sam jako obazriv, jer bilo bi šteta da se muzika i tekst ne slože kako treba, a to znači da nam pjesma nije uspjela. Iz Banjaluke sam sarađivao sa Nebojšom Ivanovićem i Draganom Mijatovićem Mijatom, sa kojim sam radio himnu Đurđevdanskog festivala. Pohvalio bih dva dječja hora koja zaista zvuče čarobno i radujem se što druga djeca uz ovakve anđeoske glasove odrastaju. To su Dječji hor "Zvjezdice" iz Podgorice i Festivalski hor "Devojčice sa Dunava" iz Donjeg Milanovca.

NN: Šta je bitno za pjesmu da bi ušla na neki festival?

VUKELIĆ: Postoje okviri iz kojih se nikako ne bi smjelo izaći, to znači da bi pjesma trebalo da ima edukativni karakter, naravno, može i zabavni, ali kako Latini kažu: "Primum non nocere", znači da se nikako ne smije dozvoliti da se povrijedi poezija, kroz koju se može poslati loša poruka djeci. Na festivalima o kojim vam govorim se ne može desiti da se loše poruke kroz pjesmu pošalju, jer stručni žiri koji se sastoji od nekoliko članova koji su dokazani pjesnici, akademski muzičari, profesori solo pjevanja i tako dalje, nikako neće dozvoliti da se šalju političke poruke, poruke nasilja i slično, jer kako rekoše: "Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života."

NN: Kako se danas plaćaju nastupi i učešća na festivalima?

VUKELIĆ: Ja sam davno rekao da ne idem na nastupe gdje me ne plaćaju, ako me poštuju kao pjesnika, neka plate, a ako ne, šta ću im! Što se tiče festivala, ovi festivali o kojima govorim su ozbiljni festivali i ako vam pjesma dođe na festival, sve vam plate, a ako se dobije koja nagrada, to vam posebno priznaju.

NN: Preko 30 Vaših pjesama je muzički obrađeno, šta možete da poručite djeci koja žele da nastupaju kao solisti?

VUKELIĆ: Rekao bih da se drže kvalitetnih festivala i da rade na usavršavanju svoga glasa, a kako Betoven reče da je muzika otkriće veće od svake mudrosti i filozofije, neka šire ljubav pjesmom. Podvukao bih samo da ne zalutaju na kojekakva sladunjava televizijska takmičenja, koja ih mogu skrenuti sa pravog puta. Neka se drže kvalitetnih dječjih festivala na kojima su sazrijevala velika imena naše muzičke scene.