Vuković: Djeca su budućnost države, umjetnosti i poezije

Književnik, esejista i književni kritičar Mirko Vuković, dobitnik ovogodišnje plakete "Blagodarnica" na nedavno održanom 19. Međunarodnom festivalu poezije za djecu i mlade u Istočnom Sarajevu, kaže za Srnu da su djeca budućnost države, umjetnosti i poezije.

- U vrijeme epidemije virusa korona nezahvalno je govoriti o perspektivi ili budućnosti bilo čega na pouzdan način, pa to važi i za ovaj prestižni festival koji promoviše dječije pjesničko i književno stvaralaštvo. Ali, ako ima neke pravde i smisla u životu, ovaj festival treba da traje jer ima svoju pragmatičnost i korisnost zato što je okrenut djeci, mladim stvaraocima, a mi stariji smo tu samo da ih podržimo - rekao je Vuković.

Govoreći o "Blagodarnici", on navodi da svima gode priznanja, ali da, s obzirom na to da postoje razni tipovi priznanja, nagrada i poklona, za sebe posebno čuva one koje su mu najdraže i koje dobija od svojih prijatelja, a to je upravo organizator Festivala poezije za djecu i mlade - "Forum teatar" Istočno Sarajevo.

Osim pisanja poezije, Vuković se bavi i slikarstvom, a taj svojevrsni kulturni most u njegovom stvaralačkom opusu objašnjava time da su mnoge stvari u životu usko povezane.

- Moje likovno djelovanje svodi se na ilustracije slikovnica, knjiga za djecu, portrete pisaca, karikature i tome slično. Sama esencija tog rada jeste igra ili igrivost, naravno to nije ništa novo, ali mene ispunjava. Vi se možete igrati i sami, ali i sa nekim drugim ili sa nečim drugim, oboje ima svoj smisao, ali u svemu tome treba naći lični balans, koji će dati podsticaj i drugima da se uključe u tu igru i ispolje svoju kreativnost - navodi Vuković, koji je rođen 1972. godine u Beranama, a živi i radi u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, pjesnik prepozna kad to uspije da ostvari, a ako to prepozna širi krug ljudi, onda je to svojevrsna valorizacija stvaralaštva svakog umjetnika.

Vuković je izrazio zadovoljstvo što su direktor Festivala Vitomir Mitrić i njegovi saradnici prepoznali njegovu "igru" kao društveno korisnu, naročito u onom segmentu koji je posvećen djeci.

On je naveo da trenutno ilustruje tri knjige za djecu, dvije u Srbiji i jednu u Republici Srpskoj, što je jedna od njegovih kontinuiranih aktivnosti.

- Posebnu pažnju ovih dana posvećujem završetku romana o pogromu i stradanju Srba u Prebilovcima, kako u odbrambeno-otadžbinskom ratu, tako i u zločinima nad srpskim narodom na ovom stratištu u vrijeme Drugog svjetskog rata. Uskoro bih, nakon određene pauze, trebao da objavim i nove knjige za djecu, kao i za odrasle, a u pripremi je i nekoliko knjiga književne kritike, koje su plod mog skoro dvadesetogodišnjeg istraživanja i rada - najavljuje Vuković.

On kaže da rad doživljava kao disanje jer to stalno radi, sa istim žarom i istraživačkim impulsom, bez obzira o kojoj temi ili ideji je riječ.

Vuković navodi da trenutno kritike objavljuje u onlajn časopisu "Nova stvarnost", a poznato je da su sve njegove dosadašnje kritike bile veoma oštre jer je, naglašava, njegov osnovni kriterijum kvalitet, bez podilaženja bilo kome i bez ikakvih kompromisa kada je riječ o umjetničkom stvaralaštvu, mada to ponekad zna da dovede i do određenih nerazumijevanja kolega i neprijatnih komentara.

- Međutim, svi oni, kada ohlade glavu, dođu i priznaju mi da sam bio u pravu kada sam, potpuno argumentovano, osporavao neki konkretan književni projekat. Tako kako pišem, kako kritikujem - tako i živim. Pravila i kriterijume koje postavljam pred druge važe i za mene, naravno. Biti iskren, human, etičan danas nije popularno, ali od tih maksima ne odustajem jer tako lakše živim, mirno spavam... - priča on.

Vuković je objavio 12 knjiga za odrasle, knjigu novinskih kolumni, dvije knjige polemičke proze, kao i knjigu pjesama za djecu "Kad guska đuska", a ilustrovao je i likovno opremio više od 100 knjiga.

Međunarodni festival poezije za djecu i mlade u Istočnom Sarajevu tradicionalno podržavaju Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo spoljnih poslova - Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, a medijski sponzori su Novinska agencija Republike Srpske - SRNA i Radio-televizije Republike Srpske.

Organizator Festivala - Produkcija "Forum teatar" Istočno Sarajevo, obezbijedio je da sve aktivnosti ove godine budu sprovedene u skladu sa preventivnim ešidemiološkim mjerama koje su propisale nadležne institucije u Srpskoj.