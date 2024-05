Zavičajni rječnik "Luk i voda" Đorđa Nešića doživio treće izdanje

VUKOVAR – Treće, dopunjeno izdanje zavičajnog rječnika s ušća Drave u Dunav "Luk i voda" Đorđa Nešića, srpskog pjesnika sa adresom u Dalju, upravo je objavljeno u izdanju Zajedničkog vijeća opština Vukovar.

Tim povodom Nešić kaže da prilikom rada na knjizi nije stremio broju obrađenih riječi, nego njihovoj reprezentativnosti.

"Namjera i namjena su bile lokalnog karaktera, ali jezik je logos, on svaku riječ veže s onom koja je bila na početku, tako da se svaki rječnik priklanja vaseljeni jezika. Kad sam radio na prvom rukopisu rječnika shvatio sam da je posao beskonačan, da se to može raditi cijeli život i opet se ne može doći do kraja", kratko navodi Nešić o trećem izdanju svoje knjige.

Urednik izdanja je Veljko Maksić, a o knjizi je pisao Ranko Popović, književni kritičar i profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

"Jedan od rijetkih dobrih pjesnika koji se kod nas potvrdio i kao leksikograf, i to veoma uspješan, a na način potpuno poetski, jeste Đorđe Nešić s djelom 'Luk i voda'. Taj poetsko-leksikografski poduhvat jedinstven je u novijoj srpskoj kulturi, a zasad se može samo zamisliti kakvo bi se blago dalo sabrati kad bi još poneki srpski pjesnik krenuo njegovim putem", zapsao je Popović.

On dodaje da je standardna naučna aparatura ovdje u drugom planu.

"Kao neizbježan činilac jezičkog kolorita uvažen je akcenat, dok se autor nije bavio etimološkom prirodom riječi, osim što je napomenuo da su, pored domaćih riječi, najfrekfentniji germanizmi i hungarizmi, a u nešto manjem broju prisutni su i turcizmi. Nešićev rječnik zavičajnog jezika velikim dijelom je zaista literarizovan u visokom stepenu, tako da se pojedine odrednice čitaju kao izuzetno zanimljivo višeslojno štivo, što je, recimo, slučaj sa Vukovim 'Srpskim rječnikom'", ističe Popović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.