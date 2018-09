Završeni treći Međunarodni književni susreti u Banjaluci

BANJALUKA - Pjesmama o vodi pjesnika iz 14 zemalja, izrečenim pored rijeke Vrbas u bašti restorana "Stara Ada", završeno je treće izdanje Međunarodnih književnih susreta "Banjaluka 2018", u organizaciji Udruženja književnika Republike Srpske (UK RS).

Ana Čehorovska, Anton Simon, Snežana Stojčevska, Bećir Vuković, Boni Tanela, Dragan Jovanović Danilov, Erik Odrenjička, Zoran Kostić, Kornelia Marks, Bronislav Kotvic, Miladin Berić, Milica Milenković, Nedeljko Zelenović, Ranko Pavlović, Ranko Risojević, Stevan Tontić, Džon Tejlor, Mićo Cvijetić, Jelena Glišić, Goran Šaula, Mihajlo Orlović, Sreten Vujković i Predrag Bjelošević govorili su pjesme na maternjem jeziku bez prevoda jer, kako je rečeno, uz šum Vrbasa pjesnički govor obogaćuje opštu poetsku simfoniju rijeke.

Izrečeni stihovi ispisani na papiru na kraju večeri su i doslovno završili u rijeci. Zatvorenu bocu punu pjesama u Vrbas je bacio Džon Tejlor, američki pjesnik sa pariskom adresom i ovogodišnji laureat ovih književnih susreta, a po riječima organizatora, ovaj potez, bilo da je simbolički ili konkretan, uputiće te pjesme do neke druge rijeke, mora, vode. Bilo kako bilo, neki budući srećni pronalazač boce s pjesmama dobio je mogućnost da se javi na mejl adresu UK RS, te kao nagradu dobije knjige svih učesnika ovogodišnjih književnih susreta.

"Zahvaljujem organizatorima prije svega na odličnom dočeku, sjajnim riječima, nagradi i druženju sa pjesnicima. Kao što se to dešava u našim životima, stavili smo naše pjesme u bocu. Ja ću je baciti u vodu pa ćemo da vidimo šta će da se dogodi", kazao je Džon Tejlor neposredno prije opisanog čina.

U pauzama između nastupa pjesnika, u tri navrata nastupili su i Saša Berendika i Igor Kuruzović, takođe pjesnici, koji pod potpisom "Jazz Poesy Cabaret" svoju poeziju ne samo da govore, nego i pjevaju. Voditelj programa bio je glumac Bojan Kolopić, a pjesnicima se u ime domaćina obratio i Predrag Bjelošević, predsjednik UK RS.

"Želim i da iduće godine i idućih godina dolazite u naš lijepi grad. Nadam se da odlazite sa dosta prijatnim utiscima o Banjaluci, Banjalučanima, našoj kulturi. Sigurno ste upoznali i mnoge pisce i pjesnike iz Republike Srpske koje niste poznavali", kazao je Bjelošević, izrazivši nadu da će se i poslije ovogodišnjih susreta ostvariti saradnje koje će rezultirati knjigama kao što je "Antologija pjesnika iz Republike Srpske". Ova knjiga je, naime, nakon prošlogodišnje manifestacije objavljena na poljskom jeziku, a jedan od prevodilaca bio je Bronislav Kotvic.

Kotvic je za "Nezavisne" kazao kako mu je, iako to nije njegov primarni posao, bilo zadovoljstvo prevoditi pjesme pjesnika iz RS, te da će to zasigurno nastaviti raditi i u budućem vremenu.

"Mogu da kažem da su prve pjesme bile moderne bijele pjesme, pjesme u slobodnom stihu i to se mnogo lako prevodi, ali nakon toga naišao sam na poeziju Zorana Kostića. Njegova pjesma je pjesma, ona pjeva. Znači, treba da uhvatimo tu situaciju, taj ritam, metriku i rimu i na poljskom jeziku i to je izazov za prevodioca. Mnogo sam čovjeka zavolio, a ovdje sam upoznao još jednog iz Srbije i zove se Ljubivoje Ršumović. On isto pjeva u pjesmi i to su majstori, to je uživanje za mene kad takve pjesme prevodim", kazao je Kotvic, izražavajući nadu da će se sličnom prilikom vratiti u grad na Vrbasu.