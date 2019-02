Zavrtjeli se točkovi "Bibliobusa" u Banjaluci

BANJALUKA - Banjaluka je u petak dobila "Bibliobus", biblioteku na točkovima, zahvaljujući kojoj će knjige na brži i jednostavniji način dolaziti do građana u gradskim i prigradskim naseljima grada na Vrbasu.

Novi bibliotečki servis Narodne i univerzitetske biblioteke RS (NUB RS) je krenuo s Trga Krajine, a prije pokretanja upriličen je preformans "Knjiga od ruke do ruke" u kojem su učenici Osnovne škole "Zmaj Jova Jovanović" popunjavali fond "Bibliobusa" i to tako što su formirali lanac od NUB RS do "Bibliobusa" ispred RK "Boska" simbolično aludirajući na bibliotečku tradiciju koja 151 godinu traje u NUB RS.

"U 'Bibliobusu' će se naći 6.375 knjiga, a taj fond je skoro popunjen. 'Bibliobus' je spreman da bude na usluzi građanima. Danas sam posebno srećna jer je 'Bibliobus' plod saradnje biblioteke iz Kopra i naše biblioteke, uz veliku pomoć grada Banjaluka. Dužina 'Bibliobusa' je 11 metara, može da poveze preko pet tona težine, ima dva računara i internet konekciju. S obzirom na to da je ovo plod saradnje RS, odnosno BiH i Slovenije, u 'Bibliobusu' će se naći i knjige na slovenačkom jeziku", kazala je Ljilja Petrović-Zečić, direktorica NUB RS, dodajući da 70 odsto fonda čini oblast književnosti i beletristike, posebno fokusiran na književnost za djecu.

David Runco, direktor biblioteke iz Kopra, koja je zadužena za dolazak "Bibliobusa", kazao je da je ovo poseban dan za njih, s obzirom na to da oni 8. februara praznuju i Dan Franca Prešerena.

"Projekat 'Bibliobusa' za Slovence je od velikog značaja, a ova misao se izrodila iz toga da i naše knjige budu dostupne ovdašnjim čitaocima. Projekat je nastao u saradnji 'Osrednje knjižnice Srečka Vilharja' iz Kopra i NUB RS, a podržala ga ja i Vlada Slovenije", pojasnio je on.

Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, koji je svečano i otvorio 'Bibliobus', čestitao je NUB RS jer je dobila i biblioteku na točkovima dokazujući da ona nije jedna statična, nego živa ustanova sa mnogo događaja i kutaka za strane kulture, sada obogaćena i "Bibliobusom".

Zorica Bukinac, ambasadorka Slovenije u BiH, istakla je da u Sloveniji postoji 13 "Bibliobusa" i zato je sa oduševljenjem zahvalila biblioteci iz Kopra koja je donirala "Bibliobus", poželivši istom hiljade pređenih kilometara i hiljade pročitanih knjiga.

Da je "Bibliobus" značajan za sve one koji vole pisanu riječ, potvrdila je i Nataša Kajmaković, potpredsjednica Udruženja Slovenaca Republike Srpske "Triglav Banjaluka", koja je navela da je pokretna biblioteka, putujući čuvar pisane riječi koji će oblikovati i obrazovati buduće generacije.